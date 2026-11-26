OAXACA, Oax.- Los artistas jaliscienses Ricky Granna, Carlos Larracilla y José Parra presentan Bitácoras del delirio, una exposición colectiva que reúne 15 pinturas y dibujos en la galería NUUN Espacio de Arte, ubicada en García Vigil 505 en el Centro Histórico de Oaxaca.

La muestra acerca al público a tres propuestas de la pintura figurativa contemporánea que encuentran puntos de diálogo en la imaginación, la condición humana y la construcción de universos personales. La belleza, el dramatismo y lo inquietante conviven en obras que invitan a descubrir distintas historias a partir de sus personajes, atmósferas y símbolos.

José Parra (Guadalajara, 1975) aporta un lenguaje vinculado con la herencia barroca, la teatralidad y la creación de escenarios atemporales. Parra estudió en la Universidad de Guadalajara, la Art Students League de Nueva York. Su trayectoria incluye exposiciones individuales y colectivas.

La muestra acerca al público a tres propuestas de la pintura figurativa contemporánea Foto: Cortesía Galería NUUN.

De formación autodidacta, Carlos Larracilla (Guadalajara, 1976) ha desarrollado su trabajo mediante la experimentación y el estudio de maestros como Rembrandt, Van Gogh y El Bosco. Su pintura ha sido expuesta en México, Estados Unidos, Emiratos Árabes Unidos y Europa.

Por su parte, Ricky Granna (Chapala, 1975) desarrolla un imaginario de presencias enigmáticas y figuras espectrales. Su propuesta establece vínculos con el simbolismo y la memoria, mediante personajes que parecen habitar un tiempo suspendido.

La muestra Bitácoras del delirio terminará su ciclo de exhibición en la Galería NUUN próximamente.