Los libros danmei conquistaron BookTok y la censura de China… o, al menos, lo han hecho por un tiempo. Pero, ¿qué son exactamente estas novelas de romance chino y por qué miles de lectores jóvenes se han vuelto hacia estos libros?

Este fenómeno literario nació en los rincones digitales de internet y terminó ocupando los primeros lugares en las listas de ventas del mercado editorial global. Los libros danmei abarcan un género de ficción originario de China que narra historias románticas entre personajes masculinos.

Sin embargo, mientras en su país de origen las autoridades de regulación audiovisual y digital han impuesto restricciones cada vez más estrictas sobre las representaciones de relaciones entre personas del mismo sexo en medios masivos y plataformas web, estas historias encontraron rutas para sobrevivir y cruzar fronteras de idioma a otros países.

Gracias a traducciones hechas por fans, adaptaciones audiovisuales diversas y BookTok (la rama de TikTok que habla de libros), el danmei pasó de ser un nicho de literatura web china a un pilar comercial para grandes editoriales en inglés y español.

Qué es el danmei Norma Editorial

¿Qué son exactamente los libros danmei?

El término danmei (耽美) proviene del mandarín y puede traducirse como "indulgencia en la belleza" o "devoción por la estética". La palabra fue adoptada a partir del vocablo japonés tanbi, que comparte los mismos caracteres ideográficos y que en los años setenta se refería a un movimiento literario y artístico enfocado en la belleza idealizada y en las relaciones románticas entre hombres.

A través de la circulación de mangas, animes y fanzines japoneses en Taiwán y China continental a finales del siglo XX, lectoras y escritoras chinas tomaron el término y lo adaptaron a su propia sensibilidad literaria, folclore y tradición de novelas por internet.

La literatura danmei hace referencia actualmente a la ficción romántica entre hombres creada en China, escrita y consumida mayoritariamente por mujeres, de acuerdo con la Johns Hopkins University.

Estos libros entran en la categoría del BL , el término internacional utilizado en Asia y Occidente para englobar cualquier obra de ficción centrada en relaciones románticas entre personajes masculinos.

Subgéneros del danmei:

Xianxia ( 仙侠 ): Fantasía alta inspirada en la mitología china, el taoísmo y las artes marciales.

Fantasía alta inspirada en la mitología china, el taoísmo y las artes marciales. Wuxia ( 武侠 ): Ficción de héroes marciales ambientada en una China antigua más terrenal, centrada en códigos de honor, clanes de espadachines, venganzas familiares y técnicas de combate sin elementos divinos o inmortales.

Palaciego / Histórico: Ambientados en dinastías ficticias o inspiradas en la historia imperial china, repletos de estrategias militares, luchas por el trono, diplomacia y juegos de poder.

Ilimitado / Flujo Infinito: Los protagonistas son arrastrados a dimensiones o juegos de supervivencia sobrenaturales y deben resolver enigmas psicológicos para sobrevivir.

E-sports y vida moderna: Historias ambientadas en la China contemporánea, centradas en jugadores profesionales de videojuegos competitivos, actores de la industria del entretenimiento o estudiantes universitarios.

Novelas Danmei Norma Editorial

¿Por qué los libros danmei se volvieron tan populares?

A diferencia de la novela romántica occidental contemporánea, donde la relación de pareja ocupa el noventa por ciento de la página, en el danmei el amor suele desarrollarse en medio de conflictos a gran escala.

Los protagonistas pueden ser cultivadores inmortales que luchan contra sectas corruptas, generales caídos en desgracia que intentan limpiar su nombre en una corte imperial o detectives que resuelven crímenes en un futuro ciberpunk.

Esta estructura permite que el lector se enganche tanto por la tensión romántica como por los giros argumentales. Además, los libros danmei construyen el romance a fuego lento, bajo el término “slow burn”, donde los protagonistas pueden tardar cientos de capítulos en confesarse sus sentimientos o siquiera en darse un beso.

Por si fuera poco, en el danmei abundan arquetipos básicos que suelen tener popularidad en BookTok: el amor que trasciende vidas pasadas y reencarnaciones, la lealtad inquebrantable frente al rechazo del mundo entero y el contraste entre personajes de temperamento frío y reservado frente a compañeros luminosos o irreverentes.

Durante los confinamientos de 2020, millones de jóvenes lectores encontraron los libros danmei en BookTok, donde los videos dedicados a las obras de la autora Mo Xiang Tong Xiu acumularon cientos de millones de visualizaciones.

En 2021, la editorial estadounidense Seven Seas Entertainment adquirió los derechos oficiales en inglés de las tres grandes novelas de Mo Xiang Tong Xiu. Los primeros volúmenes debutaron en la lista de los libros más vendidos de The New York Times; tras el éxito, editoriales en lengua española como Norma Editorial o Panini comenzaron a publicar traducciones oficiales directamente desde el chino mandarín.

Siguiendo la tradición asiática, las ediciones oficiales incluyen cubiertas con acabados metalizados, ilustraciones interiores a todo color, marcapáginas, postales coleccionables y glosarios detallados que explican los honoríficos chinos, conceptos filosóficos y referencias culturales, convirtiendo cada volumen en una pieza de colección.

La Bendición del Oficial del Cielo Norma Editorial

La censura china en los libros danmei

En las plataformas chinas donde se publican los danmei se colocan capítulos diarios o semanales por micropagos; las autoras interactúan con los comentarios de los lectores en tiempo real y compiten en rankings de popularidad que atraen a productoras de cine, televisión y animación.

Sin embargo, en los últimos años, la Administración Nacional de Radio y Televisión de China y los organismos reguladores de Internet endurecieron las normativas sobre contenidos considerados "no conformes" con los valores tradicionales promovidos por el Estado, afectando directamente a la representación explícita de relaciones LGBTQ+ en televisión, plataformas de streaming y literatura digital.

De acuerdo con Global Taiwan, esto obligó a las plataformas a prohibir escenas sexuales explícitas y a aplicar filtros automáticos de palabras clave.

Sin embargo, las autoras encontraron soluciones, como profundizar en el simbolismo poético, en la tensión psicológica y en los gestos sutiles, logrando que una simple caricia en la frente o el intercambio de una cinta tuvieran una carga emocional mucho más intensa que cualquier escena explícita.

Por su parte, cuando las productoras decidieron adaptar novelas danmei a series de televisión, nació el fenómeno de las adaptaciones dangai (耽改): historias originalmente románticas que, para obtener la licencia de emisión televisiva, transforman el romance explícito en el famoso “bromance”.

El ejemplo más célebre es The Untamed, adaptación de la novela Mo Dao Zu Shi, que se convirtió en un fenómeno cultural masivo dentro y fuera de China pese a haber eliminado las declaraciones románticas directas del texto original.

Libros danmei populares:

El Gran Maestro de la Cultivación Demoníaca

La Bendición del Oficial del Cielo

El Husky y su Gato Blanco Shizun

Balada del Vino y las Nubes

El viaje de los libros danmei desde los foros digitales chinos hasta las mesas de novedades de todo el mundo demuestra que las buenas historias siempre encuentran una grieta por donde pasar.