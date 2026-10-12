El santoral católico fija en este 12 de octubre la gran solemnidad de Nuestra Señora del Pilar, junto a la memoria del joven beato Carlo Acutis.

La tradición recuerda que, en el año 40 d. C., la Virgen María se apareció en carne mortal al apóstol Santiago el Mayor a orillas del río Ebro para confortarlo en su misión. Aquella columna o pilar que le entregó permanece hasta hoy como símbolo inquebrantable de la fe.

Esta festividad mariana cuenta con pleno respaldo del Vaticano, donde se reafirma su lugar como patrona de la Hispanidad. Asimismo, los decretos papales recientes han consolidado el 12 de octubre la fiesta del ciberapóstol Carlo Acutis, canonizado por su dedicación a la Eucaristía a través de los medios digitales.

Qué santo se celebra hoy 12 de octubre: Nuestra Señora del Pilar y el beato Carlo Acutis Canva

¿Qué santo se celebra hoy lunes 12 de octubre?

El festejado principal de este 12 de octubre es Nuestra Señora del Pilar, advocación mariana que representa la firmeza en la adversidad, acompañada por el célebre beato Carlo Acutis, el patrono de los jóvenes en la era digital.

Nuestra Señora del Pilar : Madre de la evangelización que trajo consuelo y renovación apostólica en los momentos de mayor debilidad espiritual.

: Madre de la evangelización que trajo consuelo y renovación apostólica en los momentos de mayor debilidad espiritual. Beato Carlo Acutis: Ciberapóstol de la Eucaristía, modelo de santidad contemporánea para jóvenes y amantes de la tecnología.

Ambas figuras confluyen en una enseñanza clara: la fe verdadera exige cimientos sólidos para resistir las tempestades de la vida cotidiana.

Qué santo se celebra hoy 12 de octubre: Nuestra Señora del Pilar y el beato Carlo Acutis Canva

¿Cómo pedir el auxilio de la Virgen del Pilar este lunes 12 de octubre?

Para implorar el socorro de Nuestra Señora del Pilar este lunes 12 de octubre, debes acudir con un corazón confiado, encender un velón blanco ante su imagen y depositar bajo su patrocinio cualquier causa que exija fortaleza espiritual.

Firmeza interior: Pide a la Santísima Virgen que convierta tus dudas e inseguridades en una fe inquebrantable.

Pide a la Santísima Virgen que convierta tus dudas e inseguridades en una fe inquebrantable. Protección familiar: Encomienda el bienestar físico y espiritual de tus seres queridos frente a entornos hostiles.

Encomienda el bienestar físico y espiritual de tus seres queridos frente a entornos hostiles. Intención solidaria: Ofrece una obra de caridad activa para aliviar el dolor de quienes sufren desolación o abandono.

Qué santo se celebra hoy 12 de octubre: Nuestra Señora del Pilar y el beato Carlo Acutis Canva

Oración a Nuestra Señora del Pilar

Virgen Santísima del Pilar, Madre de la Iglesia y consuelo de los afligidos, tú que te apareciste al apóstol Santiago para sostener su fe en la prueba, mira con compasión mis necesidades en este día. Sé la columna firme sobre la que se apoye mi vida cuando amenacen las dificultades y alcánzame de tu Hijo la gracia de (mencionar aquí la petición). Protege mi hogar y manténnos siempre unidos en el amor. Amén."

¿Qué santo se celebra hoy 12 de octubre?: Nuestra Señora del Pilar y el beato Carlo Acutis Canva

¿Qué otros santos se conmemoran el lunes 12 de octubre?

El santoral del lunes 12 de octubre integra también a San Wilfrido de York, obispo evangelizador, y a San Serafín de Montegranaro, fraile capuchino admirado por su don de consejo y humildad.

San Wilfrido de York: Obispo del siglo VII fundamental en la unificación de las tradiciones litúrgicas de Inglaterra.

Obispo del siglo VII fundamental en la unificación de las tradiciones litúrgicas de Inglaterra. San Serafín de Montegranaro : Religioso franciscano que destacó por su extrema caridad hacia los enfermos e indigentes.

: Religioso franciscano que destacó por su extrema caridad hacia los enfermos e indigentes. San Félix de Tibiuca: Obispo y mártir del siglo IV que prefirió dar su vida antes que entregar los Libros Sagrados.

Obispo y mártir del siglo IV que prefirió dar su vida antes que entregar los Libros Sagrados. San Maximiliano de Celeia: Obispo y mártir del siglo III reconocido por su entrega heroica en Nórico.

Obispo y mártir del siglo III reconocido por su entrega heroica en Nórico. San Edisto: Mártir primitivo venerado en la vía Laurentina de Roma durante la persecución imperial.

Que la fortaleza simbólica del pilar fortalezca hoy tus pasos y renueve la paz de tu espíritu. Antes de preparar el corazón para las grandes memorias del santoral de mañana, confía tus inquietudes a la Virgen María y camina con la seguridad de quien se sabe protegido por la fe.