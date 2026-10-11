El santoral católico conmemora este miércoles 11 de octubre la memoria litúrgica de San Juan XXIII, conocido en la tradición popular como «el Papa Bueno».

Angelo Giuseppe Roncalli, un hombre de origen humilde en Bérgamo que transformó la Iglesia del siglo XX, se convirtió en símbolo de paz mundial tras convocar el Concilio Vaticano II. Su figura destaca por una cercanía paternal capaz de derribar muros donde la diplomacia humana fracasaba.

La autenticidad del festejo se valida en el Martirologio Romano, que ha fijado su festividad no en el día de su fallecimiento, sino en la apertura de la histórica asamblea conciliar en 1962. Esta coincidencia resalta su perfil de pastor incansable, elevado a los altares por el Papa Francisco en 2014 tras comprobarse prodigios atribuidos a su mediación espiritual.

Qué santo se celebra hoy 11 de octubre: San Juan XXIII, “el Papa Bueno”, y su protección para prisioneros y necesitados Canva

¿Qué santo se celebra hoy miércoles 11 de octubre?

El santo principal de hoy miércoles 11 de octubre es San Juan XXIII, pontífice que lideró la Iglesia entre 1958 y 1963. Destacó por promover el diálogo ecuménico, la paz global con su encíclica Pacem in Terris y el acercamiento paternal hacia enfermos, prisioneros y necesitados.

Que las familias se reúnan, que haya un abrazo de paz

y que la bondad del Evangelio transforme los corazones."

Nacido en Sotto il Monte en 1881, sirvió como sargento médico y capellán en la Primera Guerra Mundial. Durante la Segunda Guerra Mundial, como delegado apostólico en Turquía y Grecia, salvó la vida de miles de judíos perseguidos falsificando partidas de bautismo. Su vida refleja que la humildad evangélica es el arma más eficaz para resolver disputas entre naciones o en la intimidad familiar.

Qué santo se celebra hoy 11 de octubre: San Juan XXIII, “el Papa Bueno”, y su protección para prisioneros y necesitados Canva

¿Cómo pedir el auxilio de San Juan XXIII en momentos difíciles?

Para pedir la intercesión de San Juan XXIII hoy miércoles 11 de octubre, se recomienda acudir con fe humilde, encender una vela blanca como símbolo de luz interior y orar pidiendo serenidad en el hogar o solución a pleitos angustiantes.

Fe y sencillez : Acércate a su figura sin fórmulas artificiosas; él priorizaba la transparencia del corazón.

: Acércate a su figura sin fórmulas artificiosas; él priorizaba la transparencia del corazón. Petición de concordia: Es patrono ideal para superar grietas familiares o roces laborales persistentes.

Es patrono ideal para superar grietas familiares o roces laborales persistentes. Intención solidaria: Acompaña tu rezo con una obra de caridad concreta hacia quien sufra soledad o enfermedad.

Qué santo se celebra hoy 11 de octubre: San Juan XXIII, “el Papa Bueno”, y su protección para prisioneros y necesitados Canva

Oración a San Juan XXIII

Oh San Juan XXIII, pastor de la bondad y servidor de la paz, tú que supiste reflejar la ternura de Dios en un mundo dividido, escucha mi súplica en este día. Alcánzame la gracia de la serenidad en mi hogar, la fuerza para perdonar y el auxilio en la necesidad que hoy aflige mi alma (mencionar aquí la petición). Enseña a mi corazón la sencillez del Evangelio para ser instrumento de reconciliación. Amén."

Qué santo se celebra hoy 11 de octubre: San Juan XXIII, “el Papa Bueno”, y su protección para prisioneros y necesitados Canva

¿Qué otros santos se conmemoran el miércoles 11 de octubre?

El santoral de este miércoles 11 de octubre incluye a Santa María Soledad Torres Acosta, fundadora de las Siervas de María, junto a mártires y obispos de las primeras comunidades cristianas.

Santa María Soledad Torres Acosta: Virgen madrileña dedicada al cuidado nocturno y gratuito de enfermos desahuciados. San Felipe diácono: Predicador del siglo I mencionado en los Hechos de los Apóstoles por evangelizar Samaria. San Santino de Verdún: Primer obispo y evangelizador de la región de Verdún en el siglo IV. San Fermín de Uzès: Obispo del siglo VI venerado por su prudencia pastoral en la Galia. San Gumaro de Lierre: Confesor del siglo VIII, patrono invocado ante crisis matrimoniales.

El testimonio de caridad de esta jornada nos recuerda que la santidad se edifica en la cotidianidad de las buenas acciones. Antes de la profunda conmemoración de mañana, encomienda tus cargas a la intercesión del Papa Bueno y permite que la paz habite en tu vida.