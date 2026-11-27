XALAPA, Ver.— La secretaria de Cultura de Veracruz, María Xóchitl Molina González, atribuyó a una “omisión” las modificaciones denunciadas por el escritor José Rodrigo Castillo en su novela 8 voces en fuga y ofreció “recomponer” el caso, aunque la denuncia del autor abarca la mutilación de su obra sin consentimiento, su publicación sin aviso ni contrato y la falta de contraprestaciones.

El caso llegó al Congreso local durante la comparecencia de la funcionaria, cuando la diputada María Elena Córdova Molina, de Movimiento Ciudadano, cuestionó a la titular de la Secver por una denuncia sobre presuntas irregularidades en la publicación de obras literarias.

Estamos hablando de personas que pueden dedicar muchísimos años de su vida a escribir una obra y lo menos que deberían de encontrar en una Secretaría de Cultura es respeto a su trabajo y a sus derechos de autor”, planteó la legisladora antes de preguntar si todos los escritores publicados por la dependencia contaban con contratos firmados.

Estos son algunos de los libros que ofrece la Secretaría de Cultura de Veracruz, se incluye la obra de José Rodrigo Castillo. Foto: Especial.

Al responder, Molina González reconoció que estaba enterada del caso y señaló que durante el año la dependencia realizó 11 ediciones. Sobre la obra de Castillo, explicó que no habían logrado establecer comunicación con él pese a que, aseguró, mantenían contacto por medios digitales y telefónicos.

La secretaria circunscribió el problema editorial a una “omisión” en el índice. Posteriormente aseguró que, tras una conversación telefónica con el autor, se le informó que buscarían “recomponer el tema”.

Que venga y que revise su libro y con todo gusto lo vamos a revisar conjuntamente en los señalamientos y encontrar una solución”, declaró.

La explicación ofrecida ante el Congreso no abordó todos los señalamientos formulados por Castillo. El escritor ha denunciado que 8 voces en fuga, obra ganadora de la Convocatoria de Publicaciones 2025, fue modificada sin su autorización y que tampoco fue informado de que el libro ya había sido impreso y puesto en circulación.