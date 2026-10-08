Luis Pérez Lugo propone una nueva mirada al conocimiento de los pueblos originarios

XALAPA, Ver.- El investigador otomí Luis Pérez Lugo (Zacualpan, 1963) presentó en el Instituto de Ecología el libro Tridimensión. El retorno a un nuevo orden del mundo desde América nativa, obra que reúne cuatro décadas de trabajo de campo en comunidades de la sierra Madre Oriental, el altiplano mexicano y pueblos indígenas del continente.

En entrevista con Excélsior, Pérez Lugo reveló que viajará a Harvard, para disertar sobre la propuesta epistemológica contenida en su libro, una teoría que confronta los modelos clásicos de la antropología mexicana y la europea.

El autor detalló que su investigación documenta un “orden tridimensional del conocimiento”, distinto al pensamiento dual o cuaternario que la academia atribuye a los pueblos originarios.

Sostuvo que este orden estructura rituales, arquitectura, matemática, literatura, ciencia política y organización territorial. En sus palabras:

Igualmente, con ese pensamiento se ordena un mundo, se ordena el conocimiento, se ordena una práctica, se ordena una sociedad”.

El investigador visitará Harvard para confrontar los modelos clásicos de la antropología mexicana y la europea. Foto: Lourdes López.

En los años 80 del siglo pasado, Pérez Lugo vivió en comunidades otomíes, donde fue adoptado por familias, y posteriormente amplió su trabajo a reservaciones de Norteamérica y pueblos de los Andes y el Amazonas. Afirma que la obra presentada es la síntesis de ese recorrido: “Es el resultado 40 años de trabajo”.

Aunque sus señalamientos son contundentes, Luis Pérez Lugo aclaró que su crítica al sistema de investigación histórico antropológico no busca la confrontación, sino evidenciar cómo ciertas interpretaciones académicas se construyeron desde marcos europeos que no siempre dialogan con la experiencia viva de las comunidades.

El autor considera especialmente relevante revisar esas narrativas porque, dijo, durante décadas se describió a los pueblos originarios como si fueran parte del pasado, pese a que mantienen sistemas de conocimiento vigentes y verificables en campo.