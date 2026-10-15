Isabel Allende gana el Premio Planeta 2026 con 'La hora antes del alba' y recibe un millón de euros

Isabel Allende sumó un nuevo reconocimiento a su trayectoria literaria al ganar el Premio Planeta 2026 con su novela La hora antes del alba. La escritora chilena recibió un millón de euros, durante una ceremonia celebrada este jueves 15 de octubre en Barcelona, España.

La autora, de 84 años, recibió el galardón de manos de los reyes Felipe VI y Letizia, quienes acudieron a la gala realizada en el Museu Nacional d'Art de Catalunya (MNAC). El anuncio se dio en una edición especial del certamen, que celebró 75 años de historia.

El reconocimiento vuelve a colocar a Allende en el centro de la conversación literaria con una historia que recupera algunos de los temas que han marcado su obra como las heridas de la represión política, vínculos familiares y la capacidad de las mujeres para salir adelante en medio de situaciones difíciles.

Por su parte, el escritor Sergio Hernández Carrasco fue elegido finalista con la novela La añoranza, por la que recibirá una dotación de 200 mil euros.

¿De qué trata 'La hora antes del alba', la novela ganadora del Premio Planeta 2026?

La nueva obra de Isabel Allende está relacionada con el universo de La casa de los espíritus, la novela con la que debutó en 1982 y que se convirtió en uno de los títulos más conocidos de su carrera.

La historia de La hora antes del alba sigue a una joven que regresa a la casa familiar después de haber sido encarcelada y torturada durante una dictadura militar. Vuelve embarazada, marcada por la violencia que sufrió y ante una familia que también tendrá que enfrentar las consecuencias de lo ocurrido.

A partir de esa situación, la escritora aborda temas como la maternidad, el trauma, la memoria y la represión. La novela también explora cómo las experiencias de una generación afectan a las siguientes y cómo una familia intenta reconstruirse después de vivir acontecimientos dolorosos.

La nueva obra de Isabel Allende está relacionada con el universo de La casa de los espíritus, la novela con la que debutó en 1982 AFP

El manuscrito llegó al concurso bajo el seudónimo de Luz Ventura y con el título provisional Los que faltan. Finalmente, fue reconocido con el máximo galardón de esta edición.

La elección también conecta con una parte importante de la trayectoria de Allende, quien ha construido buena parte de sus historias alrededor de personajes femeninos que enfrentan conflictos personales y sociales.

Isabel Allende: una trayectoria marcada por el exilio y la literatura

Nacida en Lima, Perú, en 1942, Isabel Allende es una escritora chilena cuyas novelas han llegado a lectores de distintos países e idiomas. Antes de dedicarse por completo a la literatura, trabajó como periodista en Chile y colaboró con publicaciones como la revista Paula.

Su vida cambió tras el golpe de Estado de 1973 en Chile. En 1975 se exilió en Venezuela junto con su familia, después de recibir amenazas relacionadas con su ayuda a personas perseguidas por el régimen. Durante su estancia en Caracas comenzó formalmente su carrera como novelista.

Su primera novela, La casa de los espíritus, publicada en 1982, la dio a conocer internacionalmente. Después llegaron títulos como De amor y de sombra, Eva Luna, Paula, Inés del alma mía y Largo pétalo de mar.

Su primera novela, La casa de los espíritus, publicada en 1982, la dio a conocer internacionalmente. AFP

A lo largo de su carrera, Allende ha escrito sobre el amor, la pérdida, el desarraigo y los momentos históricos que transforman la vida de las personas. También ha recibido reconocimientos como el Premio Nacional de Literatura de Chile, que obtuvo en 2010.

Ahora, con el Premio Planeta 2026, la autora suma otro importante logro a su trayectoria. Su novela La hora antes del alba vuelve a poner sobre la mesa temas que han acompañado su escritura durante décadas: la memoria, las consecuencias de la violencia y la fuerza de quienes buscan comenzar de nuevo.