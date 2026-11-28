El Consejo Ciudadano del Premio Nacional de Periodismo otorgó, de manera póstuma, el galardón a la Trayectoria Periodística edición 2025, al periodista Humberto Musacchio.

La ceremonia de entrega se realizó ayer en el Aula Magna de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL), en Monterrey, la capital estatal.

Natalia y Marusia, sus hijas, fueron las encargadas de recibir el reconocimiento, en un encuentro en la que recordaron la trayectoria del destacado periodista sonorense, así como algunas de las experiencias personales que compartieron con él y las enseñanzas que les dejó.

“Felicitamos al Consejo Ciudadano del Premio Nacional de Periodismo por entregar este reconocimiento a mi padre de manera póstuma. De estar vivo, sabemos que no lo habría aceptado”, bromeó Natalia Musacchio.

Durante su intervención, su hija Marusia compartió una reflexión sobre la convicción de su padre para ejercer el oficio.

“‘Yo sí puedo hacer algo, puedo escribir’, decía mi padre de forma ingenua. Oíamos crujir al Titanic desde adentro y mi padre creía que una columna podía evitar que se hundiera. Con su muerte comprendí que la ingenua había sido yo. Mi padre no escribía porque creyera que una columna pudiera transformar al país; escribía porque entendía que el periodismo es una responsabilidad que se ejerce con convicción, disciplina, constancia y excelencia”.

Como parte del homenaje, el Consejo Ciudadano recordó la trayectoria de Musacchio y su columna La República de las Letras, publicada en Excélsior, además de recuperar una de sus ideas más representativas sobre el ejercicio periodístico: “Nos ganamos, a fuerza de persistencia, el derecho a criticar abiertamente al presidente y a cualquier institución que se le ponga enfrente. Nadie nos regaló ese derecho, lo ganamos”.