Hallan en Turquía el naufragio más antiguo del mundo; esto encontraron los arqueólogos

Hallaron en Turquía el naufragio más antiguo del que se tiene registro hasta ahora, un descubrimiento que ha llamado la atención de los arqueólogos debido a los objetos encontrados en el fondo del mar y a la información que podrían revelar sobre las personas que vivieron hace miles de años.

Aunque en distintas partes del mundo se han localizado restos de embarcaciones antiguas, todavía existen muchas preguntas sobre cómo eran los viajes marítimos y qué productos transportaban los comerciantes de aquella época.

X:MehmetNuriErsoy/ Captura de pantalla

En esta ocasión, un grupo de investigadores realizó un hallazgo en aguas del Mediterráneo que podría ayudar a conocer más sobre las rutas utilizadas para intercambiar mercancías entre diferentes regiones.

Para determinar la antigüedad de los objetos, los especialistas tuvieron que estudiar sus características y compararlas con piezas encontradas anteriormente en otros países, ya que las condiciones del lugar impidieron utilizar algunos de los métodos habituales de investigación.

¿Dónde encontraron el naufragio más antiguo del mundo?

El descubrimiento ocurrió cerca de la isla de Kekova, ubicada en la provincia de Antalya, Turquía, donde arqueólogos subacuáticos de la Universidad de Akdeniz y del Ministerio de Cultura y Turismo realizaron trabajos de exploración.

A unos 30 metros de profundidad, los investigadores identificaron varios objetos que se encontraban dispersos sobre una pendiente submarina y que, según sus estudios, habrían formado parte de la carga de una embarcación.

X: MehmetNuriErsoy (Captura de pantalla)

Las investigaciones estuvieron encabezadas por el profesor Hakan Öniz, de la Universidad de Akdeniz, quien junto con su equipo comenzó a estudiar las piezas para determinar a qué periodo pertenecían.

Tras analizar los objetos, los especialistas llegaron a la conclusión de que el barco habría navegado durante la Edad del Bronce Antiguo, hace entre 4 mil 400 y 4 mil 700 años.

De confirmarse esta antigüedad, el descubrimiento superaría al naufragio encontrado cerca de la isla griega de Dokos, que hasta ahora era considerado uno de los más antiguos, con aproximadamente 4 mil 200 años.

¿Qué encontraron los arqueólogos en el naufragio de Turquía?

Entre los objetos que permanecían bajo el agua, los investigadores localizaron tres grandes anclas de piedra y más de 30 vasijas de cerámica, conocidas como ánforas, que antiguamente eran utilizadas para almacenar y transportar diferentes productos.

Lo que más llamó la atención de los especialistas fue el estado de algunos recipientes, pues varios conservaron su forma a pesar de haber permanecido miles de años en el fondo del Mediterráneo.

Sin embargo, no ocurrió lo mismo con la embarcación. Los arqueólogos no encontraron restos de su estructura de madera, debido a que este material habría desaparecido por el paso del tiempo y las condiciones del mar.

X:MehmetNuriErsoy/ Captura de pantalla

Esta situación representó una dificultad para los investigadores, ya que no pudieron utilizar la datación por radiocarbono, una técnica que permite calcular la antigüedad de materiales orgánicos.

Ante la falta de madera, el equipo decidió concentrarse en las vasijas recuperadas, pues su forma y decoración podían ofrecer pistas sobre la época en la que fueron fabricadas.

¿Cómo descubrieron que el naufragio tiene hasta 4 mil 700 años?

Una de las características que permitió avanzar en la investigación fue el diseño de las ánforas, que cuentan con dos asas, un relieve en la parte central y una base plana.

Al revisar estos detalles, los especialistas encontraron semejanzas con recipientes descubiertos en otras zonas de Oriente Medio y Egipto, cuya antigüedad ya había sido estudiada.

Las comparaciones incluyeron piezas relacionadas con el valle del Jordán, así como objetos encontrados en Saqqara y Abusir, en Egipto, y en la antigua ciudad de Troya.

X: MehmetNuriErsoy (Captura de pantalla)

Gracias a estas coincidencias, los arqueólogos pudieron relacionar la cerámica de Kekova con un periodo específico de la Edad del Bronce.

Sobre los resultados obtenidos, Hakan Öniz aseguró:

"Comparando las técnicas de decoración... podemos afirmar, sin lugar a dudas, que estos restos son de la Edad del Bronce Temprana. Esto es 100% seguro".

El análisis también permitió plantear que la embarcación pudo haber formado parte de una antigua ruta comercial que conectaba diferentes puntos del Mediterráneo.

¿Qué transportaba el barco encontrado en Turquía?

Otro de los aspectos que despertó el interés de los arqueólogos fue conocer qué productos llevaba la embarcación antes de hundirse.

Para intentar resolver esta duda, la doctora Karin Sowada, de la Universidad Macquarie de Australia, examinó algunas de las ánforas que fueron recuperadas durante las exploraciones.

En el interior de varios recipientes intactos, la especialista encontró restos de una sustancia viscosa que podría ofrecer información sobre las mercancías que se transportaban en aquella época.

Aunque todavía no se ha identificado con certeza el contenido, los investigadores consideran que las vasijas pudieron haber almacenado alimentos u otros productos utilizados por las comunidades antiguas.

X:MehmetNuriErsoy/ Captura de pantalla

De acuerdo con Sowada, lo que transportaba el barco “podría ser aceite de oliva, podría ser vino o podrían ser resinas de árboles”.

Por las semejanzas entre los recipientes y otros objetos encontrados en Oriente Medio, los especialistas creen que la embarcación pudo haber iniciado su recorrido en algún punto de la costa oriental del Mediterráneo.

Esta posibilidad ayudaría a explicar cómo diferentes pueblos mantenían relaciones comerciales hace miles de años, cuando el transporte marítimo ya era utilizado para trasladar mercancías de una región a otra.

¿Dónde se exhibirán los objetos del naufragio más antiguo?

Luego de recuperar las piezas, las autoridades de Turquía comenzaron un proceso de restauración y conservación para proteger los objetos que permanecieron durante siglos bajo el agua.

El ministro de Cultura de Turquía, Mehmet Nuri Ersoy, informó que los materiales encontrados están siendo tratados por especialistas para que puedan conservarse en las mejores condiciones posibles.

De acuerdo con los planes anunciados, las ánforas y otros objetos recuperados serán parte de las principales exhibiciones del nuevo Museo de Arqueología Subacuática del Mediterráneo, que abrirá sus puertas próximamente en Antalya.

Con este espacio, las autoridades buscan mostrar al público parte de la historia marítima de la región y los descubrimientos realizados en sus costas.