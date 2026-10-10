Familia Toledo alerta por fraude con papalotes en venta en línea

OAXACA, Oax.— Luego de que se diera a conocer la venta en plataformas de comercio electrónico de papalotes atribuidos al artista plástico Francisco Toledo (1940-2019), la familia del creador publicó un comunicado en donde se deslindó de la comercialización de dichas piezas.

Asimismo, recomendó a la ciudadanía no caer en este fraude que oferta las reproducciones a precios exorbitantes y con firmas supuestamente auténticas del maestro juchiteco.

Nos vemos en la necesidad de escribir esta carta para que las personas que adquieran un papalote no paguen cantidades exorbitantes; nos parece injusto”, señala la misiva.

Plataformas de comercio en línea emiten certificados falsos de obras apócrifas de Francisco Toledo. En la fecha indica 1986; el IAGO se fundó en 1988. Fotografía: Captura de pantalla.

Incluso existen vendedores que han llegado a falsificar la firma del maestro Toledo, sobre todo después de su fallecimiento”, expuso la familia a través de un comunicado.

En la misiva, las y los deudos exigieron a quienes comercializan estos objetos que proporcionen la información correcta a sus clientes, lo que implica precisar el material de elaboración y aclarar que se trata de piezas de reproducción y no de obras únicas.

De igual forma, los familiares de Francisco Toledo demandaron abstenerse de afirmar que la familia Toledo o las asociaciones civiles que el artista fundó certifican, promueven o participan en dichas ventas.

Los familiares detallaron que en el último año han recibido alertas en las redes sociales de la Fundación Francisco Toledo sobre la venta de cometas a precios superiores a los 35 mil pesos, cuando en su momento el costo no superaba los mil 500 pesos.

Los papalotes ideados por Francisco Toledo se elaboraron en el Taller Arte Papel Vista Hermosa, en San Agustín, Etla. Foto: Especial.

En el mercado existen algunos papalotes firmados por el maestro Toledo, los cuales llegó a rubricar sobre todo para recaudar fondos para los espacios que fundó, pero no para ser considerados como una obra de arte única. Son pocos los papalotes que Toledo hizo personalmente”, aclararon.

Cabe recordar que el Taller Arte Papel Vista Hermosa, en San Agustín Etla, elaboró los cometas con el rostro de cada uno de los 43 normalistas de Ayotzinapa, Guerrero, los cuales fueron volados por el propio Francisco Toledo en diciembre de 2014 como un acto de protesta y para exigir justicia.