Explora Judith Romero el vínculo entre el cuerpo femenino y la biodiversidad 

OAXACA, Oax.— La artista mexicana Judith Romero (Veracruz, 1976) expondrá su serie fotográfica Biodesnudez en el Museo de los Pintores Oaxaqueños (Mupo) a partir del próximo 23 de octubre.

En esta muestra, la también diseñadora y editora explora los vínculos entre el cuerpo femenino, las plantas y la diversidad de la vida.

Desarrollada a través de distintos procesos creativos, Biodesnudez explora la relación entre el cuerpo femenino y la biodiversidad mediante imágenes en las que las formas, texturas y siluetas de las plantas dialogan con la piel.

Algunas de las especies vegetales que aparecen en la serie son nativas de Oaxaca y otras se encuentran en peligro de extinción, lo que introduce una reflexión sobre la fragilidad de los ecosistemas y la necesidad de preservar la diversidad biológica y cultural.

Judith Romero comenzó este proyecto en Oaxaca hace siete años y posteriormente lo extendió a Argentina y España —en colaboración con amigas, artistas y universidades—, donde la fotógrafa realizó nuevas imágenes con mujeres y especies vegetales propias de esos territorios.

En esta muestra, Judith Romero, quien también es diseñadora y editora explora los vínculos entre el cuerpo femenino, las plantas y la diversidad de la vida. Foto: Cortesía Museo de los Pintores Oaxaqueños.

La fotógrafa y diseñadora editorial, vive y trabaja en Oaxaca. Cursó el Posgrado en Fotografía y Ciencias Sociales: Investigación, Intervención y Producción, en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires (UBA).

Actualmente, Judith Romero realiza proyectos de fotografía documental, enfocándose en temas contemporáneos y sociales con perspectiva de género; también explora aspectos vinculados al cuerpo, las identidades y las decisiones (políticas) que asumen las mujeres frente a los mandatos sociales.

La exposición Biodesnudez, de Judith Romero, se presentará en la sala Justina Fuentes del Museo de los Pintores Oaxaqueños, que se ubica en avenida 607, Centro Histórico de Oaxaca.

La muestra estará abierta del 23 de octubre al 21 de febrero de 2027.