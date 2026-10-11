Eligen “La Velada del Panteón Viejo” como imagen oficial del Día de Muertos en Xoxocotlán

OAXACA, Oax.- La Velada del Panteón Viejo, del artista Iván Doroteo Tuala, fue seleccionada como ganadora del concurso para elegir la imagen oficial para la celebración del Día de Muertos y Fieles Difuntos del municipio conurbado de Santa Cruz Xoxocotlán, al sur de la capital.

La obra acompañará la difusión de esta celebración, donde entre flores, velas y copal, se honra la memoria de los seres queridos y mantiene viva una de las expresiones más entrañables de la identidad mexicana.

El artista oaxaqueño rescata en su obra la tradicional Velada que se realiza la noche del 31 de octubre en el panteón de San Sebastián o Panteón Viejo, donde las familias se reúnen junto a las tumbas de sus seres queridos desde el atardecer hasta el amanecer del 1 de noviembre, iluminando el camino con miles de velas, flores de cempasúchil, copal y música de banda.

Una de las tradiciones más arraigadas en Santa Cruz Xoxocotlán es el culto a los fieles difuntos. Foto: Cortesía Ayuntamiento Santa Cruz Xoxocotlán.

Iván Doroteo Tuala egresó de las carreras de Artes plásticas en Bellas Artes de Oaxaca y de la licenciatura en Artes Visuales, ambas impartidas por la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca.

El artista oaxaqueño también participó en el Taller Rufino Tamayo, en el Nahual Rojo y en el Instituto de Artes Gráficas de Oaxaca (IAGO), en Oaxaca, y formó parte del taller Ceiba Gráfica, en Veracruz.

La Velada del Panteón Viejo fue seleccionada entre 16 obras participantes, la determinación fue tomada por un jurado especializado con amplio conocimiento de las tradiciones de Xoxocotlán, quienes destacaron elementos como la composición, técnica, iluminación y la representación emotiva de encuentros de las familias en el camposanto de la localidad.