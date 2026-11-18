Luego de que ayer la obra de Frida Kahlo fuera retirada de la subasta en Christie’s, el colectivo Defendamos la Colección Gelman expresó su postura al respecto y adelantó que seguirá observando el caso e indagarán sobre el resto de obras reportadas como extraídas del Museo Frida Kahlo (Excélsior, 02/04/2025).

“Seguiremos haciendo marcaje puntual de las obras patrimoniales mexicanas que salgan a subasta o circulen en el mercado, y daremos a conocer cualquier irregularidad en su salida del país. Y con respecto a las piezas faltantes del inventario del Museo Frida Kahlo-Casa Azul, seguiremos investigando”, detalló el colectivo en un comunicado.

Además, señaló que, aunque la casa de subastas no ha emitido declaración sobre el motivo del retiro de la obra de Frida, “el hecho confirma las dudas que hemos planteado sobre su proveniencia: una pintura que figura en el inventario notariado que Diego Rivera elaboró, en 1957, para el fideicomiso de la Casa Azul, no puede ofrecerse en el mercado sin que se explique cómo salió de allí. Esa explicación sigue sin darse”.

Advirtió que fue la denuncia pública que hicieron como colectivo lo que llevó a la casa de subastas a dejar fuera la pintura

“ya que a raíz de nuestros comunicados se sucedió una cadena de expresiones públicas que no hicieron sino confirmar la naturaleza endeble de la postura del INBAL”.

Mencionó la postura del Museo Frida Kahlo, que ha reconocido que la obra en cuestión se encuentra “comprendida en una investigación en curso a cargo de las autoridades mexicanas competentes”.

El colectivo destacó que: