Asistió a eventos culturales 65% de los mexicanos mayores de 12 años: Inegi

En los últimos 12 meses, 65 de cada 100 mexicanos de 12 años y más asistieron a algún evento cultural, dio a conocer ayer el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) en los resultados del Módulo sobre Eventos Culturales (Modecult) 2026.

Este estudio también destacó que la asistencia a eventos culturales entre la población hablante de alguna lengua indígena fue de 58.6 por ciento.

Otro dato importante fue que para 61.4% de la población de 12 años y más tomar fotografías o hace videos fue la actividad más frecuente.

Por otra parte, para la población de 18 años y más en 32 ciudades de 100 mil habitantes, la proyección de películas o cine se mantuvo como el evento cultural con mayor asistencia, lo que representó 44.6 por ciento.

Tomar fotografías o hacer videos fue la actividad más frecuente entre la población de 12 años y más Especial.

Desde hace una década, el Inegi publica anualmente los resultados del Modecult, con la información sobre la asistencia a eventos culturales de la población mayor a 12 años en México, así como la participación artísica, el consumo cultural en internet y las actividades culturales de la población.

Entre las actividades que reporta Modelcult son: las asistencia a obras de teatro, conciertos o presentaciones de música, funciones de danza, exposiciones o visitas a museos, proyección de películas de cine, ferias, circo o charrería.

Cabe destacar que del 65% de la población que asistió al menos a un evento cultural en los últimos 12 meses la participación de las mujeres (62.7%) fue menor respecto a la de los hombres (67.7 por ciento).

Por otra parte, el grupo que menos asistió a eventos culturales en el lapso referido fue el de las personas de 50 años y más (49.8 %). Siguió el grupo de 25 a 49 años (69.3 %). De las personas entre los 18 y 24, así como entre los 12 y 17 años, 8 de cada 10 asistieron a algún evento cultural.

Un dato interesante es que la asistencia a eventos culturales entre la población hablante de lengua indígena alcanzó 58.6%. La participación resultó 6.9% menor a la población no hablante de lengua indígena, es decir, 65.5 por ciento.