Asistió a eventos culturales 65% de los mexicanos mayores de 12 años: Inegi
El cine fue el evento cultural con mayor asistencia en 32 ciudades del país, mientras que 61.4% de la población de 12 años y más tomó fotografías o hizo videos como su actividad cultural más frecuente, según el Modecult 2026 del Inegi.
En los últimos 12 meses, 65 de cada 100 mexicanos de 12 años y más asistieron a algún evento cultural, dio a conocer ayer el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) en los resultados del Módulo sobre Eventos Culturales (Modecult) 2026.
Este estudio también destacó que la asistencia a eventos culturales entre la población hablante de alguna lengua indígena fue de 58.6 por ciento.
Otro dato importante fue que para 61.4% de la población de 12 años y más tomar fotografías o hace videos fue la actividad más frecuente.
Por otra parte, para la población de 18 años y más en 32 ciudades de 100 mil habitantes, la proyección de películas o cine se mantuvo como el evento cultural con mayor asistencia, lo que representó 44.6 por ciento.
Desde hace una década, el Inegi publica anualmente los resultados del Modecult, con la información sobre la asistencia a eventos culturales de la población mayor a 12 años en México, así como la participación artísica, el consumo cultural en internet y las actividades culturales de la población.
Entre las actividades que reporta Modelcult son: las asistencia a obras de teatro, conciertos o presentaciones de música, funciones de danza, exposiciones o visitas a museos, proyección de películas de cine, ferias, circo o charrería.
Cabe destacar que del 65% de la población que asistió al menos a un evento cultural en los últimos 12 meses la participación de las mujeres (62.7%) fue menor respecto a la de los hombres (67.7 por ciento).
Por otra parte, el grupo que menos asistió a eventos culturales en el lapso referido fue el de las personas de 50 años y más (49.8 %). Siguió el grupo de 25 a 49 años (69.3 %). De las personas entre los 18 y 24, así como entre los 12 y 17 años, 8 de cada 10 asistieron a algún evento cultural.
Un dato interesante es que la asistencia a eventos culturales entre la población hablante de lengua indígena alcanzó 58.6%. La participación resultó 6.9% menor a la población no hablante de lengua indígena, es decir, 65.5 por ciento.