Andrés Gutiérrez fusiona arte prehispánico y diseño contemporáneo en el Cervantino

GUANAJUATO, Gto.— El artista y diseñador mexicano Andrés Gutiérrez inauguró una retrospectiva de su trabajo con la exposición La tierra que dejamos, en Salas Gorky González y José Chávez Morado en el Museo del Pueblo de Guanajuato, con cerca de cien piezas que permanecerán expuestas hasta el 18 de abril de 2027, como parte del programa de artes visuales de la edición 54 del Festival Internacional Cervantino (FIC).

Su trabajo, comentó el curador Daniel Garza Usabiaga

combina fuentes de diseño como el art-déco y el diseño postmoderno con referencias al arte prehispánico y también tiene muchas colecciones inspiradas como en estas representaciones clásicas del arte antiguo, como Tláloc, Tezcatlipoca, la Coatlicue y en la leyenda del Chicomostoc, que es el cierre de las siete cuevas de donde salieron las siete tribus que poblaron el Valle de México y que, de acuerdo con especulaciones arqueológicas, estaría aquí en Guanajuato”.

Además, explicó que esta serie de trabajos tuvo como punto de partida algunos oficios tradicionales de Guanajuato, como la cartonería, la talla y la carpintería de Apaseo el Alto, Salamanca y León, o la mayólica de Guanajuato.

¿Qué destacaría sobre la combinación entre tradición y modernidad en esta obra?, se le preguntó al curador.

Ésa es una de las grandes aportaciones de su diseño, cómo conjugar estas fuentes muy antiguas, no tan antiguas y modernas, y cómo hacer un diseño original a partir de esto con mucha inteligencia en el manejo del color y con sentido del humor también”.

La muestra combina diseño postmoderno con referencias al arte prehispánico. Foto: Juan Carlos Talavera/ Cortesía FIC.

De acuerdo con el propio Andrés Gutiérrez, “para una parte de este trabajo partió de las imágenes del Códice Boturini, particularmente las que ilustran la ruta de la peregrinación de los mexicas”.

De ahí que algunas de las piezas aludan a esos pueblos peregrinos, mientras que la solución de algunos de los objetos, se inspiran en las representaciones de las cuevas que aparecen en el códice.

Para mí es importante que las artes se empiecen a abrir hacia el diseño y que se empiecen a desdibujar las barreras que existen entre el diseño y el arte y, pues, pienso que yo soy un personaje que estoy justo moviéndome de un lado al otro”, destacó el artista.

De acuerdo con el curador, “en estas consolas, credenzas y gabinetes se puede apreciar el sentido escultórico de Andrés Gutiérrez, al igual que sus originales propuestas cromáticas.

“Además, en sus diseños también se puede apreciar la forma en la que ha actualizado distintas referencias históricas de su disciplina”, concluyó.