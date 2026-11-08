Vinculan a proceso a hombre por fraude de 25 mdp con pinturas atribuidas a Kahlo y Siqueiros

Un hombre identificado como Ricardo “N” fue vinculado a proceso por su probable responsabilidad en un fraude de 25 millones de pesos, relacionado con la compraventa de dos pinturas atribuidas a Frida Kahlo y David Alfaro Siqueiros, que habría obtenido mediante documentos notariales falsos utilizados como garantía de pago.

De acuerdo con las investigaciones de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX), los hechos ocurrieron el 9 de diciembre de 2020, en la alcaldía Cuauhtémoc, cuando la víctima entregó las dos obras al imputado, luego de acordar una operación por 25 millones de pesos mediante un contrato de compraventa.

Como respaldo para cubrir el monto pactado, Ricardo “N” habría presentado escrituras de dos inmuebles que supuestamente estaban a su nombre. Sin embargo, una vez vencido el plazo establecido, el vendedor no recibió el dinero, por lo que exigió el pago o la devolución de las pinturas.

En respuesta, el comprador presuntamente lo insultó y amenazó con tomar represalias si acudía ante las autoridades. Ante las irregularidades, la víctima buscó verificar la autenticidad de los documentos con un notario de Celaya, Guanajuato, quien le confirmó que las escrituras no habían sido expedidas por él.

Las indagatorias permitieron establecer que los números de los documentos presentados como garantía correspondían en realidad a otros actos notariales:

Uno relacionado con una asamblea.

Otro con la cancelación de un crédito del FOVISSSTE.

La víctima presentó la denuncia en septiembre de 2022. A partir de entonces, el Ministerio Público reunió el contrato de compraventa, testimonios y la información proporcionada por el notario para sustentar la investigación y solicitar una orden de aprehensión.

Ricardo “N” fue localizado y detenido el 31 de octubre de 2026 en Aguascalientes, mediante un operativo de la Policía de Investigación de la FGJCDMX, en coordinación con autoridades de esa entidad.

Posteriormente, durante una audiencia celebrada el 3 de noviembre, un juez determinó vincularlo a proceso por su probable participación en el fraude y le impuso la medida cautelar de prisión preventiva. Asimismo, estableció un plazo de un mes para el cierre de la investigación complementaria.

El caso se centra en la presunta utilización de documentos apócrifos para obtener dos obras de arte valuadas en millones de pesos sin realizar el pago acordado. Mientras avanza el proceso judicial, las autoridades continúan con las investigaciones para esclarecer los hechos y determinar las responsabilidades correspondientes.

En cumplimiento de lo establecido en el Código Nacional de Procedimientos Penales y del principio de presunción de inocencia, la persona mencionada en este comunicado se considera inocente y será tratada como tal en todas las etapas del procedimiento, mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por un órgano jurisdiccional competente.