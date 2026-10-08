Trabajadoras sexuales exigen cumplimiento de acuerdos por ciclovía

Un grupo de trabajadoras sexuales realizó la noche de este jueves una intensa protesta en la Calzada de Tlalpan, a la altura de la estación Viaducto del Metro, lo que generó un bloqueo a la circulación en ambas direcciones, situación afectó gravemente el flujo vehicular hacia el norte y sur de la capital.

Poco después de las 19:00 horas, las manifestantes decidieron cerrar completamente la vialidad como medida de presión, al argumentar que las autoridades del gobierno de la Ciudad de México han incumplido los acuerdos previamente establecidos en mesas de diálogo.

El conflicto central gira en torno a la instalación de la ciclovía sobre esta importante arteria vial. Las manifestantes señalaron que el trazo y las modificaciones urbanísticas derivadas de la infraestructura ciclista han impactado de manera directa y negativa en su labor cotidiana, ya que redujeron sus espacios de trabajo, lo que afecta su seguridad e ingresos económicos.

Para visibilizar su demanda y exigir una mesa de negociación inmediata con funcionarios, el contingente colocó barricadas con llantas, madera y huacales, los cuales fueron incendiados sobre los carriles centrales y laterales de la vía, generando columnas de humo visibles desde varios puntos de la zona.

El corte a la circulación paralizó una de las rutas de mayor afluencia en la capital, afectó tanto a automovilistas particulares como a usuarios del transporte público y de la Línea 2 del Metro.

Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) implementaron cortes a la circulación y canalizaron los flujos vehiculares hacia vías alternas, como Eje 3 Sur, Viaducto Miguel Alemán y Eje 1 Poniente.

Personal de concertación política y de la Subsecretaría de Control de Tránsito acudió al sitio para entablar diálogo con las manifestantes y buscar el retiro de los bloqueos, a fin de restablecer la movilidad en la zona.