La madrugada de este jueves se desplegó un operativo policiaco en el predio Teopanixpa, ubicado en el barrio de Santa Marta, en la alcadía Milpa Alta, Ciudad de México. Más de 150 patrullas llegaron a lugar para ejecutar una orden el desalojo en contra de una familia que ocupa el terreno desde hace más de cuatro décadas.

La presencia de los uniformados alertó a habitantes de la comunidad, quienes señalaron que se trataba de un nuevo intento por retirar a los ocupantes. De acuerdo con reportes, sería la séptima ocasión en que se busca concretar la medida, en medio de una disputa por la posesión y el carácter comunal del predio.

Ante el despliegue, integrantes del Consejo Comunal Indígena Nahua y pobladores se concentraron cerca del Santuario Diocesano de la Asunción de María. Colocaron barricadas para impedir el avance policial. En videos difundidos en redes sociales se observa a personas reunidas detrás de esas estructuras y madera encendida sobre el camino.

Los comuneros solicitaron al santuario hacer sonar sus campanas para convocar a habitantes y alertarlos sobre el operativo. El repique ocurrió mientras las patrullas llegaban a la zona. Hasta el momento, no se ha confirmado enfrentamientos entre los pobladores y los policías.

Comunidad cuestiona el desalojo en Teopanixpa

El conflicto se prolonga desde hace años. La familia que ocupa el terreno desde hace más de 40 años sostiene que se trata de tierras comunales indígenas nahuas, mientras que una particular reclama la propiedad y busca el desalojo. Los habitantes señalan que quien reclama el predio no cuenta con título de propiedad.

En una lona colocada en el lugar quedó plasmada la postura de los pobladores: “Basta de corrupción en los juzgados. El pueblo de Milpa Alta en defensa de predio Teopanixpa”.

Proponen acudir a tribunales colegiados

En medio del operativo se propone que el gobierno de la CDMX lleve el caso ante la justicia federal para solicitar que se detenga el desalojo, al considerar que existen impedimentos para cumplir la orden por la vía civil y una controversia relacionada con la competencia agraria. La intención es que los Tribunales Colegiados intervengan en el asunto y frenen la ejecución de la medida, derivada de resoluciones emitidas por los jueces José Luis Ruiz Pérez y Jafet Bustamante.

La movilización mantiene la tensión en Milpa Alta. Los comuneros buscan impedir el retiro de la familia, mientras se plantea llevar la controversia ante tribunales federales.