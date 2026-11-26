El magistrado Rafael Guerra Álvarez, presidente del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México dio a conocer que a raíz de la firma del Pacto contra la Extorsión que impulsó la jefa de gobierno, Clara Brugada, se llevan a cabo cada mes 400 audiencias al mes, por éste delito.

Este tribunal respondió desde la justicia: frente a la extorsión, este poder judicial firmó el pacto contra la extorsión que ella impulsó que la misma jefa de gobierno impulsó junto con cámaras empresariales, organizaciones de la sociedad civil, representantes, religiosos e instituciones académicas y lo respaldamos con trabajo en promedio 400 audiencias cada mes por este delito” dijo el ministro Guerra Álvarez.

En su primer informe de labores, el magistrado afirmó que los cimientos del tribunal son sus trabajadores y agradeció el trabajo diario de magistrados y magistradas, jueces y juezas, así como de los administradores que sostienen el funcionamiento del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México.

Yazmin Esquivel magistrada de la SCJN, Clara Brugada Jefa de Gobierno de la CDMX, Rafael Guerra Magistrado Presidente del TSJCDMX, Olivia Garza Diputada Presidenta del Congreso capitalino Foto: Karina Tejada

En el evento al que asistió la jefa de gobierno, Clara Brugada, así como la fiscal general de justicia de la Ciudad de México, Bertha Alcalde, el secretario de seguridad ciudadana, Pablo Vázquez, la presidenta de la Mesa Directiva del congreso local, la diputada panista Olivia Garza y la presidenta de la JUCOPO, la diputada morenista Xóchitl Bravo, el magistrado Guerra Álvarez agradeció la colaboración permanente del Congreso de la Ciudad de México en la aprobación de reformas que permiten perfeccionar el ejercicio de la justicia en la ciudad.

El congreso ha sido un aliado constante del poder judicial, ha construido las leyes que todos los días nos corresponde aplicar. Las leyes nacen en el Congreso, pero cobran vida en los tribunales. Por eso, el diálogo entre poderes no es un gesto de cortesía, es una condición para que la justicia funcione” dijo el magistrado.

Y expuso que valora el hecho de que “las puertas del Congreso hayan estado siempre abiertas para este tribunal. Esa comunicación respetuosa y permanente tienen un solo destinatario: la ciudadanía que merece recibir lo mejor de sus instituciones”.

Al evento también asistió la ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Yasmín Esquivel en representación del presidente de la corte ministro Hugo Aguilar Ortíz y el magistrado Guerra Álvarez le agradeció la apertura para “escuchar las necesidades de los tribunales locales y recibir sus ideas y observaciones para lograr una mejor justicia en la Ciudad de México y en todos los tribunales que integran la Comisión Nacional de Tribunales de la República mexicana”.

Al evento acudió también César Yáñez, subsecretario de gobierno en representación de la secretaria de gobierno, Rosa Icela Rodríguez y el magistrado Guerra Álvarez le agradeció que dicha secretaría “ha brindado siempre a nuestro tribunal su apoyo, su respaldo y su confianza: ha sido una interlocutora sensible y generosa, atenta a las necesidades de la justicia local y convencida de que el diálogo entre las instituciones es la mejor forma de servir al país”.

Rafael Guerra agradeció la colaboración permanente del Congreso de la Ciudad de México Foto: Karina Tejada

Cuando se dirigió a la fiscal Alcalde Luján reconoció su participación “en los esfuerzos compartidos frente al despojo y la extorsión: la búsqueda de la verdad es una obligación que comienza mucho antes de llegar a los tribunales”.

Y al secretario de seguridad ciudadana, Pablo Vázquez le manifestó que “la paz cotidiana tiene guardianes que debemos reconocer con respeto, gratitud y la misma lealtad con la que sirven a la patria (…) nuestras labores convergen en el mismo anhelo de que las personas puedan vivir con seguridad y ejercer sus derechos en libertad”.

Respecto al secretario de gobierno de la Ciudad de México, César Cravioto comentó:

valoramos su disposición para fortalecer los espacios de coordinación que permiten acercar las instituciones a la población. La capacidad de una ciudad para entender sus conflictos también depende de que sus autoridades sepan encontrarse, escucharse y colaborar. Esa ha sido su principal ejemplo”.

Al evento también acudieron María Dolores González Sarabia Calderón, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, así como Eleazar Rubio Aldarán, presidente de la junta local de Conciliación y arbitraje, el magistrado Andrés Aguilera Martínez, presidente del Tribunal de Justicia Administrativa, así como el presidente del Tribunal de Disciplina Judicial de la Ciudad de México es el magistrado Nicolás Jerónimo Alejo.