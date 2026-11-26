Habitantes del Barrio de Santa Martha, en la alcaldía Milpa Alta, impidieron un operativo de desalojo contra una familia que ha ocupado un predio en la zona durante los últimos 40 años, conocido como Tepopanixpa, en el que participaron más de 150 patrullas y que quedó suspendido al no existir condiciones para llevarlo a cabo, en lo que denunciantes señalan como el séptimo intento de retiro en medio de una disputa por la posesión del terreno.

Llegó una gran cantidad de patrullas Especial

De acuerdo con los reportes y señalamientos de comuneros y vecinos, el operativo ocurrió durante la noche previa a este jueves 26 de noviembre de 2026 y marcó la séptima ocasión en que se intenta desalojar a la familia pese a sus cuatro décadas de permanencia en el sitio.

Quienes defienden la posesión sostienen que la particular que reclama el terreno como propio carece de título de propiedad, por lo que cuestionan la procedencia del desalojo y exigen una solución conforme a derecho.

Los habitantes y comuneros también denunciaron presuntas irregularidades en la diligencia y refirieron la presunta presencia de personal de la Secretaría de Gobierno y de la Secretaría del Medio Ambiente (Sedema), respaldados por elementos policiales, sin que hasta el momento existan precisiones oficiales sobre los fundamentos administrativos de la intervención.

Ante la movilización vecinal y la falta de condiciones, las autoridades suspendieron el retiro, mientras los afectados y comuneros permanecieron en la vialidad, incendiaron llantas y montaron barricadas.

La controversia mantiene en incertidumbre a la familia que ha habitado el inmueble durante 40 años, mientras los comuneros reiteran que no existe título de propiedad que respalde el reclamo de la particular.