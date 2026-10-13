Microbuses de la CDMX podrán ampliar rutas a Estado de México, Hidalgo y Morelos

Con la nueva configuración de la Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM), que ahora incluye a más municipios de Hidalgo y por primera ocasión uno de Morelos, se abrió la posibilidad para que los microbuseros capitalinos puedan ampliar sus derroteros y penetrar hasta municipios más alejados de la Ciudad de México.

El 25 de agosto, la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) publicó en el Diario Oficial de la Federación la declaratoria de modificación de la ZMVM.

Ahora incluye a las 16 alcaldías de la Ciudad de México, 59 municipios del Estado de México, ocho de Hidalgo y uno de Morelos.

Es decir, se agregaron los municipios hidalguenses Atitalaquia, Atotonilco de Tula, Tepeji del Río de Ocampo, Tlaxcoapan, Tolcayuca, Tula de Allende y Villa de Tezontepec.

Además, por primera ocasión se agregó al municipio de Huitzilac, Morelos.

El gobierno federal, la Ciudad de México, el Estado de México, el Estado de Hidalgo y el Estado de Morelos, con respeto absoluto a la soberanía e integridad del territorio de cada entidad federativa, reconocen y declaran formalmente la integración de la ZMVM como una unidad territorial de planeación, gestión y coordinación intergubernamental.

“Compuesta por los municipios y demarcaciones territoriales que se señalan en la declaración de este instrumento que, por su contigüidad geográfica, continuidad urbana, intensidad de flujos e interacciones económicas, sociales, laborales, ambientales y de movilidad, conforman una zona metropolitana funcional con importancia estratégica para el desarrollo nacional”, indica la declaratoria.

Con la declaratoria de ordenamiento de la ZMVM, los microbuseros capitalinos puedan alargar sus derroteros hacia más municipios conurbados. Especial

En atención a esta determinación, la Secretaría de Movilidad de la Ciudad de México (Semovi) publicó el 7 de octubre en la Gaceta Oficial un aviso por el que se establece el procedimiento para que los transportistas de rutas locales y rutas metropolitanas puedan prorrogar u obtener nuevos otorgamientos de recorridos, bases y lanzaderas.

Con ello, se abrió la posibilidad de que los microbuseros capitalinos puedan alargar sus derroteros hacia más municipios conurbados, por ejemplo, Huitzilac, que comparte límites territoriales con Milpa Alta y Tlalpan.

Actualmente, rutas capitalinas ya penetran a municipios mexiquenses como Naucalpan, Tlanepantla o Nezahualcóyotl.

También transportistas mexiquenses ingresan a territorio capitalino, por ejemplo, a los paraderos de Chapultepec, Politécnico y Rosario procedentes de Cuautitlán Izcalli.

Pero la Semovi informó que con la nueva configuración de la ZMVM, los transportistas capitalinos podrían alargar sus derroteros hacia otros municipios.

Ya existen varias rutas metropolitanas, ahora se podrán ampliar a varios municipios que no están contemplados, para ello se realizarán estudios de oferta y demanda, en coordinación con el Estado de México inicialmente”, indicó la dependencia consultada al respecto.

La Semovi dio hasta el 15 de diciembre de 2026 para que los transportistas realicen el trámite, hacer los pagos por derechos y estudios técnicos e ingresar las líneas de captura correspondientes al sistema de la dependencia.

En la ZMVM se realizan unos 34 millones de viajes diarios, ya sea a caminando, en bicicleta, en transporte público o en automóviles particulares, un gran porcentaje son recorridos metropolitanos.