Llega Clara Brugada al Congreso de la Ciudad de México

La jefa de gobierno, Clara Brugada, llegó al Congreso de la Ciudad de México a dar su segundo informe de gobierno, llegó caminando por la calle de Donceles, saludando a los ciudadanos, acompañada por la coordinadora de la bancada de Morena, Xóchitl Bravo, así como la diputada Cecilia Vadillo, la secretaria de turismo, Alejandra Frausto, entre otros funcionarios.

Delfina Gómez Georgina Olson

Al recinto legislativo ya llegaron la gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez, el gobernador de Oaxaca, Salomón Jara, así como la fiscal general de la república, Ernestina Godoy.

Rafael Guerra Álvarez, presidente del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México Georgina Olson

También están en el pleno del congreso local el magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, Rafael Guerra, el secretario de seguridad ciudadana, Pablo Vázquez, la fiscal general de justicia de la Ciudad de México, Bertha Alcalde.

Nashieli Ramírez Hernández, titular de la Secretaría de la Contraloría General de la Ciudad de México Georgina Olson

Así como Citlali Hernández, presidenta de la Comisión Nacional de Elecciones de Morena, la secretaria general de la Contraloría, Nashieli Ramírez, la consejera presidenta del IECM, Patricia Avendaño y la presidenta de la Mesa Directiva del congreso local, Olivia Garza.

Se encuentran también en el pleno la secretaria de gestión integral de riesgos y protección civil, Miriam Urzúa, de movilidad, Héctor Ulises García Nieto, entre otros integrantes del gabinete.

En Donceles también están los alcaldes de Coyoacán, Giovani Gutiérrez, de Cuajimalpa, Carlos Orvañanos, de Benito Juárez, Luis Mendoza, de Miguel Hidalgo, Mauricio Tabe, de Álvaro Obregón, Javier López Casarín, de Gustavo A Madero, Jeancarlo Lozano, entre otros.

Algunos que acudieron al recinto de Donceles Georgina Olson

El protocolo señala que después de los honores a la bandera tomará la palabra un diputado de cada una de las bancadas y después presentará el segundo informe la jefa de gobierno, Clara Brugada.

En el recinto están el coordinador de la bancada del Pan, Andrés Atayde, el coordinador de la bancada del PVEM Manuel Talayero, el coordinador de la bancada de Movimiento Ciudadano, Royfid Torres, así como las diputadas de Morena Valentina Batres y Martha Ávila, entre otras.