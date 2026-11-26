José Cruz falleció arrollado en Iztacalco; la presunta culpable salió libre en 24 horas
Uno de los testigos, quien se identificó como Julio, comentó que la automovilista lo arrastró por varios tramos y que venía en presunto estado de ebriedad.
José Antonio Cruz, de 31, salió en motocicleta de su trabajo en la Unidad de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Alcaldía Iztacalco, Ciudad de México, la madrugada del 18 de noviembre cuando una mujer, Anallely N, de 38, lo embistió en los carriles centrales de Circuito Interior, en la colonia Granjas.
A pesar de que testigos intentaron auxiliarlo –incluso llamaron a emergencias, avisaron a sus familiares y removieron el vehículo Hyundai que lo tenía prensado– falleció momentos más tarde en el pavimento.
Cuando su esposa, Jessica, arribó al sitio, su cuerpo ya estaba siendo levantado.
“Yo recibí la noticia y me dolió muchísimo porque era mi compañero de vida. Ve la edad que tenemos, tenemos 31, el tiempo de vida aproximado de una persona es de 80 años, teníamos 50 años más para estar juntos, y esos 50 años nos los quitaron”, dijo la viuda a Excélsior.
“Pensé que era afortunada por haber conocido a mi pareja tan joven, y dije, wow, qué suertuda soy por conocer al amor de mi vida y voy a estar toda mi vida con él”, agregó.
CONDUCTORA FUE LIBERADA AL DÍA SIGUIENTE
Uno de los testigos, quien se identificó como Julio, comentó a Excélsior que la mujer lo arrastró por varios tramos y que venía en presunto estado de ebriedad.
“La señorita esta no hizo ni el intento de frenar, no hay marcas de llantas en todo el tramo donde arrolló al motociclista, por lo mismo de que iba totalmente alcoholizada (...) Quisimos liberar al muchacho, pero ya con las condiciones que estaba pues no había cómo moverlo”, narró.
Aun así, la probable culpable fue liberada al día siguiente.
“Qué fácil fue matar a alguien, quitar un hijo, un esposo y un padre y que no pase nada. Es como que, te detuve, 24 horas y ese fue tu castigo, puedes salir sin ningún problema”, reclamó la viuda.
Por su parte, la Fiscalía de la ciudad dijo a Excélsior que, en efecto, la presunta culpable fue liberada “conforme a lo establecido en el artículo 140 del Código Nacional de Procedimientos Penales”, pero que esta determinación no la exime de comparecer ante el Ministerio Público cuando sea requerida.
Además, aclaró que el caso sigue abierto y bajo investigación.
Testigos sospechan que la mujer venía del estadio que se encuentra a unos metros de donde murió el motociclista, y donde horas antes se había presentado la cantante Carol G.
“No sé si venía de un concierto o de dónde venía, pero su irresponsabilidad, hasta el momento porque no se ha hecho cargo de lo que hizo, pues me costó la vida de mi esposo”, lamentó Jessica.
José fue sepultado el viernes y todos los gastos de su sepelio fueron absorbidos por la familia. Tenía un hijo de 12 años y dos gatos esperándolo en casa. Iba a cumplir 13 años de casado, su esposa lo recuerda como un hombre bromista y ambos tenían la meta de ahorrar dinero para disfrutar más tiempo en familia.
“Yo tenía 50 años más con mi esposo, y si tengo esos 50 años más esos 50 años voy a estar peleando porque se le haga justicia”, remarcó.