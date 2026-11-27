Con un avance presupuestal del 94.22 por ciento en recursos ejercidos y comprometidos durante 2026 y un incremento superior al 25 por ciento en sus ingresos autogenerados respecto a 2024, la alcaldesa de Tlalpan, Gaby Osorio, solicitó al Congreso de la Ciudad de México un aumento presupuestal del 10 por ciento para el ejercicio fiscal 2027.

Durante la mesa de trabajo para el análisis y discusión del Paquete Económico capitalino, la funcionaria respaldó su petición en el manejo honesto de las finanzas bajo la premisa de que “sin corrupción alcanza para más”, detallando que el recurso adicional permitirá elevar de 210 a 250 millones de pesos la inversión en repavimentación y bacheo, edificar un centro de comando y control, reforzar la vigilancia forestal y atender a más de 250 asentamientos humanos de la demarcación.

Al presentar el balance de resultados del presente año, Osorio destacó la reparación de 35 mil 550 baches, la repavimentación de 92 mil 410 metros cuadrados de vialidades y la construcción de más de 10 mil metros cuadrados de banquetas, además de obras sociales como los Centros de Bienestar y Cuidados, la transformación de bibliotecas públicas bajo el modelo SABIA, una clínica de bienestar animal y la próxima inauguración en dos semanas del primer Teatro de Tlalpan.

El desempeño financiero fue elogiado por el diputado Gerardo Villanueva Albarrán, de la Asociación Parlamentaria Progresista de la Transformación, quien expresó: “¡Qué interesante que hasta para una estación de bomberos le alcanzó, alcaldesa! La felicito porque es usted una excelente administradora. Esto es resultado de cuando se gobierna con honestidad y responsabilidad”.

En los rubros de seguridad y servicios básicos, la titular de la demarcación reportó una disminución del 13.2 por ciento en los delitos de alto impacto y de 13.7 puntos porcentuales en la percepción de inseguridad, así como una reducción del 40 por ciento en los reportes por desabasto de agua frente a 2024, sin bloqueos ni manifestaciones por esta causa en dos años, agradeciendo finalmente la interlocución del legislador Luis Alberto Chávez García.