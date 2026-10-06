CDMX otorgará 86 mdp para sustituir autobuses por trolebuses en Línea Cero

El Gobierno de la Ciudad de México otorgará hasta 86.4 millones de pesos por concepto de bonos de chatarrización a la empresa Corredor Revolución S.A. de C.V. (Corevsa).

El motivo es la sustitución de 72 autobuses a diésel que ya cumplieron con su vida útil por 42 trolebuses que darán servicio en la Línea Cero que corre por las avenidas Revolución y Patriotismo de San Ángel hasta Chapultepec.

La Secretaría de Movilidad (Semovi) informó que los recursos provendrán del Fondo de Promoción para el Financiamiento del Transporte Público.

Los beneficiarios serán hasta 247 personas accionistas de la empresa Corevsa, indicó la dependencia en un aviso publicado este martes en la Gaceta Oficial.

Estos accionistas eran microbuseros de la Ruta 2, pero conformaron la empresa Corevsa para explotar el corredor Revolución y desde 2012 la Semovi les otorgó el título concesión,

Esta acción resulta relevante ya que, sin los incentivos y recursos suficientes para llevar a cabo la renovación de la flota, la empresa que presta los servicios autorizados en el recorrido Chapultepec-San Ángel, no estaría en posibilidades de llevar a cabo, por sus propios medios, las actividades necesarias para concretar la sustitución y convertirse en el servicio sin comprometer la operación y viabilidad financiera del mismo”, indicó la Semovi.

Los recursos se destinarán a la adquisición de 42 trolebuses Especial STE

La renovación de las unidades también beneficiará hasta 81 mil usuarios para los que fue diseñada la Línea Cero de Trolebús.

La Línea Cero arrancó operaciones el 9 de junio con unidades del Servicio de Transportes Eléctricos.