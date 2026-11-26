Con un pronóstico de lluvias persistentes de 50 a 70 milímetros, posible caída de aguanieve y descenso térmico por la primera tormenta invernal de la temporada, el Gobierno de la Ciudad de México activó la alerta preventiva en sus áreas operativas desde la tarde de este viernes y hasta la tarde del sábado.

El Servicio Meteorológico Nacional alertó que las precipitaciones comenzarán entre las 15:00 y las 16:00 horas del viernes y se prolongarán durante la madrugada y mediodía del sábado, en un episodio fuera de lo habitual para finales de noviembre.

La jefa de Gobierno, Clara Brugada, advirtió a la población sobre la magnitud del fenómeno y pidió extremar precauciones. "Vamos a enfrentar una de las lluvias más fuertes de todo el año. Ya tenemos todo el equipo de emergencia", expresó, al tiempo que convocó a resguardar a personas en situación de calle en espacios seguros ante el frío.

Brugada también llamó a la solidaridad para atender a las poblaciones vulnerables ante las bajas temperaturas. "Vamos todos de manera solidaria a atender, por favor, secretario, a las personas en situación de calle para que las podamos trasladar a algún lugar más seguro, menos frío", sostuvo,

Yo tengo a todo el equipo del Gobierno de la Ciudad en alerta, preparados para recibir esta primera tormenta invernal", dijo

Desde la Secretaría de Gestión Integral del Agua, Mario Esparza explicó que el patrón lluvioso resulta atípico frente a los meses de mayor precipitación, de agosto a octubre. Precisó que se reforzó el despliegue en 52 puntos críticos de encharcamiento e inundación con más de 250 elementos y cerca de 300 equipos de bombeo y vactors.

Por su parte, Rafael Marín, de Protección Civil, recomendó abrigarse bien, cubrir nariz y boca, evitar anafres o braseros en interiores mal ventilados, no cruzar corrientes de agua, en particular en el poniente, y no arrojar basura en las calles para prevenir taponamientos.

En tanto, Pablo Llanes, titular de Bienestar Social, aseguró que el personal está listo para asistir de inmediato a las familias que requieran apoyo durante la contingencia meteorológica.

Ante frío recomiendan usar método cebolla

Ante las bajas temperaturas que se registran en la Ciudad de México, la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil recomienda utilizar el método de la cebolla; es decir, viste varias capas de ropa para protegerte del frío.

Además:

Cubre nariz y boca

Usa ropa abrigadora

Evita cambios bruscos de temperatura