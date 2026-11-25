Si piensas salir este fin de semana, mejor saca los abrigos, bufandas y hasta botas, pues se avecinan días de mucho frío, lluvias persistentes, fuertes rachas de viento y hasta la posibilidad de que caiga nieve o aguanieve en algunas zonas de la Ciudad de México.

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) de la CDMX emitió este miércoles 25 de noviembre un AVISO ESPECIAL ante los cambios en las condiciones meteorológicas que se esperan del viernes 27 al domingo 29 de noviembre de 2026.

De acuerdo con la dependencia, las lluvias serán de fuertes a muy fuertes y comenzarán desde la mañana del viernes, prolongándose hasta la mañana del sábado, aunque no se descarta que continúen durante la tarde de ese día. Los acumulados de lluvia podrían superar los 70 milímetros.

Sigue las recomendaciones Imagen generada con IA

A esto se sumarán rachas de viento de hasta 50 kilómetros por hora y un considerable descenso en las temperaturas, por lo que incluso durante el día se sentirá bastante frío.

¿En qué zonas de la CDMX podría caer nieve?

El aviso destaca la posibilidad de que se registre caída de nieve o aguanieve en las partes altas del sur y poniente de la Ciudad de México, principalmente durante la noche del viernes y la mañana del sábado.

De presentarse estas condiciones, la cobertura de nieve podría mantenerse hasta la mañana del domingo.

Para el viernes y sábado se esperan temperaturas máximas de apenas 8 a 13 grados en el valle, mientras que las mínimas oscilarán entre los -2 y 6 grados, dependiendo de la zona.

Aguanieve cdmx

Será hasta el domingo cuando comiencen a despejarse los cielos y el termómetro registre temperaturas máximas de entre 16 y 19 grados, aunque todavía se esperan heladas al amanecer en las partes altas de la capital.

Se acerca la primera tormenta invernal

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) adelantó que, durante las primeras horas del viernes 27 de noviembre, una vaguada polar dará origen a la primera tormenta invernal de la temporada sobre el occidente de México.

Este fenómeno ocasionará lluvias fuertes a muy fuertes en estados del occidente, centro y sur del territorio nacional.

Además, los efectos del frente frío número 8 y su masa de aire ártico mantendrán un ambiente frío en buena parte del país, con temperaturas bajo cero en distintas regiones montañosas.

En las zonas serranas del Estado de México y la Ciudad de México se esperan bajas temperaturas.

¿Qué recomienda PC?

Autoridades capitalinas pidieron a la población tomar precauciones, especialmente si tiene previsto realizar actividades al aire libre durante el fin de semana:

Abrigarse adecuadamente y cubrirse la nariz y la boca.

No utilizar anafres ni braseros en espacios cerrados, debido al riesgo de intoxicación por monóxido de carbono.

Retirar la basura de las coladeras del interior y exterior de las viviendas para evitar encharcamientos.

No cruzar calles ni avenidas donde se formen corrientes de agua.

Mantenerse pendiente de los avisos meteorológicos oficiales.