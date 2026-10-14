Autorizan cambio de uso de suelo en la Álamos CDMX

El Gobierno de la Ciudad de México autorizó el cambio de uso de suelo para instalar un consultorio de terapia ocupacional y del habla en un predio de la colonia Álamos en la alcaldía Benito Juárez.

La Secretaría de Planeación, Ordenamiento Territorial y Coordinación Metropolitana publicó este miércoles una resolución en la Gaceta Oficial en donde autoriza el cambio de uso de suelo para el predio Aragón 269 que mide 240 metros cuadrados.

Anteriormente, el uso de suelo del predio solo tenía vocación habitacional.

Vecinos de la alcaldía Benito Juárez Especial

Sin embargo, los titulares del predio solicitaron el cambio de uso de suelo por medio del Artículo 42 de la Ley de Desarrollo Urbano de la Ciudad de México.

La dependencia resolvió a favor y permitió el uso de suelo habitacional y para consultorio.

“Se autoriza el cambio de uso de suelo con fundamento en el Artículo 42 Quinquies de la Ley de Desarrollo Urbano para el predio ubicado en la calle Aragón número 269, colonia Álamos, alcaldía Benito Juárez, código postal 03400, para permitir el uso del suelo de Terapia ocupacional y del habla (consultorio) en una superficie de 38.30 metros cuadrados de construcción localizados en planta baja con acceso directo a la vía pública”, señaló la dependencia en su resolución.