Abarrotan zona centro de CDMX por informe de Clara Brugada

Las calles aledañas al Congreso de la Ciudad de México amanecieron abarrotadas de simpatizantes de la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, quien esta mañana rendirá su segundo informe ante el pleno capitalino.

Calles como Tacuba, 5 de mayo e incluso Eje Central amanecieron ocupadas por cientos de simpatizantes de la mandataria capitalina. El camino rumbo al recinto legislativo también amaneció con vallas metálicas y un fuerte dispositivo de seguridad.

El informe está programado para las 10:00 horas de este miércoles y se espera que Brugada Molina presente los resultados de su administración en materia de seguridad, movilidad y bienestar social.