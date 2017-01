No la vaya a regar, señor Presidente

29 de Enero de 2017

¡Y el milagro llegó! Cuando parecía que todo estaba perdido para el gobierno de Enrique Peña Nieto, que sólo le quedaba administrar la desgracia, que la apuesta era cuántos puntos bajaba más en su popularidad o cuál sería el nuevo descalabro, llegó una luz al final del túnel.

Hoy el país se ha unido en contra de Donald Trump, quien ha encarnado al mismísimo “masiosare” el extraño enemigo, al “malamén” (No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal-amén) al que todo el mundo le teme. Irónicamente, la presencia del republicano al frente del gobierno de Estados Unidos le está poniendo a Peña Nieto ese 11 de septiembre que sacó a George Bush del sótano de las encuestas; el ataque terrorista a la revista Charlie Hebdo, que rescató a François Hollande del repudio francés.

En los tiempos modernos, nunca antes la protección de los derechos de los connacionales y la defensa de la dignidad y soberanía del país habían resultado tan rentables política y socialmente como se presentan ahora.

El problema es que para poder aprovechar esta circunstancia se requiere de un talento y una sensibilidad que el gobierno federal no se ha caracterizado por tener.

Por eso, si el Ejecutivo quiere salir bien librado de esta oportunidad que se le pone en bandeja de plata no debe engolosinarse, que no se confunda, el espíritu nacionalista que ha tomado fuerza en los últimos días no es un apoyo hacia él o su gabinete, es una respuesta hacia un enemigo en común.

El Ejecutivo no debe escuchar el canto de las sirenas de su círculo cercano que lo llevaron a creer que después de las reformas estructurales su trabajo había concluido o que era el Presidente más progresista del mundo mundial, al que nadie podría dañar.

Peña Nieto no debe sentirse el héroe que México necesitaba porque la amenaza trumpista llega en un momento de alta vulnerabilidad de su gobierno, debe más bien buscar aglutinar todos los esfuerzos que se están dando en la sociedad para canalizarlos, impulsarlos y buscar soluciones concretas.

Es el momento de pedir ayuda a todos los sectores, no querer acaparar todo para tratar de obtener la máxima ganancia. Si el Presidente, o su gabinete, ve en estas circunstancias una coyuntura con fines electorales, se volverá a equivocar. Debe entender que no es su oportunidad para ganar las elecciones, sino para no pasar como uno de los peores presidentes que ha conocido el país. Además, el gobierno federal no debe permitir que le impongan la agenda o que la política exterior sea dictada por 140 caracteres y dependiendo del humor con que amanezca Trump. Ya no puede esperar a que el mandatario estadunidense lo obligue a cancelar su visita o que sea quien decida las bases de las negociaciones en la relación bilateral. El “debemos actuar con cautela hasta no saber cuáles serán las medidas definitivas que tomará Trump” ya no funciona. Si no se toma la delantera, el país estará un paso atrás permanentemente. Lo cortés no quita lo valiente.

Además, como el equipo cercano al Presidente ha mostrado incapacidad para hacer frente a cuantas crisis se le han presentado, en nombre de la humanidad, el gobierno federal debe ¡rodearse de expertos! que le puedan hacer las recomendaciones más adecuadas sobre qué hacer y qué no.

Por el bien del país, ojalá que esta vez no la vaya a regar el Presidente. Lo peor que puede pasar es que el pueblo de México le diga al más puro estilo del Perro Bermúdez “La tenía, era suya y la dejó ir...”.