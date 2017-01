El curador de la muestra asegura que no hubo robo de foto, sólo es una “apropiación”, pues el artista compró una publicación donde aparece la gráfica y eso, dice el ignorante, le da derecho de usarla

30 de Enero de 2017

VEINTE AÑOS DE ALQUIMIA

La revista Alquimia, órgano del Sistema Nacional de Fototecas del INAH, llega a veinte años de vida editorial, pues su primer número apareció en 1997. Bajo la atinada dirección de José Antonio Rodríguez, esta publicación ha dado a conocer tesoros que guardan las fototecas del INAH, pero también publica avances de la investigación especializada y recopilaciones temáticas, como es el caso del último número, dedicado a la fotografía en color con un enfoque histórico que mucho se agradece. México cuenta con valiosos archivos y es paradójico que no se contara con investigadores profesionales. Por fortuna, de unos años a la fecha han aparecido muchos estudiosos de lo que Rodríguez llama el “complejo proceso de representación” que es la foto. Paralelamente se han multiplicado los coleccionistas, conservadores de acervos, galerías, museos e instituciones públicas y privadas que propician el conocimiento de la fotografía. Por todo esto y muchas cosas más, hay que celebrar el cumpleaños de Alquimia y desearle muchos días de estos.

GRABADOS DE LA CONQUISTA

En el Centro Cultural Isidro Fabela o Casa del Risco, de Plaza San Jacinto 5 y 15, en San Ángel, se presenta actualmente la exposición México visto por Europa, una valiosa colección de litografías y grabados europeos de los siglos XVI al XIX reunida a lo largo de varias décadas por el embajador Agustín Gutiérrez Canet. Hay por supuesto un buen número de obras conocidas, pero otras han circulado mucho menos. Entre éstas cabe destacar las que pertenecen a la autoría de Theodore de Bry, quien sin haber viajado nunca a América, supo representar con extraordinaria fidelidad las crueldades propias de toda guerra de conquista: matanzas, violaciones, despojos y suicidios masivos de los indios, lo que dio lugar a la bien ganada leyenda negra que tanto molesta en España. En compensación, De Bry recrea también la crueldad de los indígenas en un grabado al que el autor llamó El castigo a los españoles. Otra pieza de gran interés muestra el canibalismo de los indígenas y una más es Danza de los indígenas fumando tabaco, que ilustra sobre el consumo ritual de esa yerba. Una excelente exposición que debería pasar al Museo de la Estampa.

CIEN AÑOS DE CARICATURA

Agustín Sánchez González no es sólo un experto en historia de la caricatura mexicana. Es también un fanático del tema, un incansable buscador de tesoros que se hallan ocultos en las hemerotecas. Con ese espíritu sabio y gambusino hurgó en la colección de El Universal y rescató muchos de los mejores cartones aparecidos en ese diario que en 2016 llegó a su primer siglo de vida. El libro se llama Cien años de caricatura en El Universal y fue editado por la empresa periodística. Por sus páginas desfilan desde Acosta y Alcalde, moneros que se contaron entre los fundadores del diario, hasta los excelentes Naranjo, Helioflores y Boligán, pasando por El Brigadier Arias Bernal, Arthenack, Audiffred, El Chamaco Covarrubias, Dzib, Facha, El Chango Cabral, Guerrero Edwards, Alberto Isaac, Islas Allende, Magú, Roberto Montenegro, Carlos Neve, Palomo, Paco Ignacio Taibo I, Rius, Hugo Tilghman, Santiago R. de la Vega y los pintores y excelentes caricaturistas Alfonso X. Peña y Alfredo Zalce. Casi nada.

ROBAN DERECHOS DE AUTOR

De unos años a la fecha se viene presentando el robo de los derechos de autor de unos artistas plásticos por otros. Al atraco, los ladrones le llaman “apropiación” y consiste en tomar la obra de otro cambiando sólo el soporte. Un ejemplo a la mano está en la Casa del Lago, donde se exhibe la muestra Mexicanización: la obra de arte como soberana reproducción del castigo, la que incluye, sin crédito, una foto de Isaac Esquivel, reportero gráfico de la agencia Cuartoscuro, a quien el alemán Christoph Faulhaber pirateó una imagen y la reprodujo sobre hoja de plátano. Víctor Palacios, curador de la muestra, asegura que Faulhaber no se robó la foto, sino que nada más se trata de una “apropiación”, porque el germano compró una publicación donde aparece la gráfica y eso, dice el ignorante Palacios, le da “todo el derecho de utilizarla a su gusto”. En esa lógica patasarriba, si alguien compra un ejemplar de Pedro Páramo, con copiarlo sobre papel rosa o azul y no dar crédito a Juan Rulfo ya realizó una “apropiación” y el corsario puede ofrecer la novela como propia. Es un caso de ignorancia extrema y mala fe. Pero los hurtos van a continuar, pues ya Pedro Valtierra, director de Cuartoscuro, anunció que no van a demandar. Es lamentable.

BREVIARIO…

El próximo sábado, en el Museo Amparo, Perla Krauze inaugura la exposición Materia Lítica: Memoria/Procesos/Acumulaciones. La cita es a las 12 del día en Calle 2 Sur número 708, de Puebla, Puebla. @@@ Hace una semana, en esta columna, anunciamos el concierto que se realizó para la presentación del disco Zubeldía. Soles y brumas, con el pianista español Jorge Robaina y la guapa soprano sonorense Elena Rivera. El resultado fue muy justamente aplaudido. La Fundación Emiliana Zubeldía, de Hermosillo, Sonora, organizadora del concierto, ofreció después una cena.