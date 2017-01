16 de Enero de 2017

EL SEMINARIO DEL TCUNAM

Con el fin de “preservar el legado pedagógico de la maestra Gloria Contreras”, se resolvió el conflicto que se había generado con el Seminario del Taller Coreográfico de la UNAM. Jorge Volpi desplegó su experiencia de funcionario cultural y gracias a sus buenos oficios ahora la propia Universidad Nacional se hará cargo de dicho seminario, que abrirá sus cursos en febrero, con cuotas de inscripción más bajas y profesores seleccionados por la propia Universidad, todo encaminado a crear un Centro de Extensión Dancística con instalaciones construidas exprofeso. “Nos da mucho gusto esta decisión”, declaró Gregorio Luke, hijo de Gloria Contreras, quien participó en la defensa del Seminario junto a profesores, alumnos y padres de éstos. Lo que pedía la familia de Gloria Contreras era que se respetara el convenio que existía con la UNAM, pero lo dispuesto por Volpi, previo acuerdo con el rector Enrique Graue, superó con amplitud sus demandas. Explicablemente, el mismo día renunció a la Dirección de Danza de la UNAM Angélica Kleen, quien ocupó ese cargo durante el conflicto con el archicitado Seminario.

SUPRIMEN LA SINFÓNICA DE OAXACA

Ana Vásquez Colmenares, secretaria de las Culturas y Artes del Estado, decidió no renovar contratos a 35 músicos que trabajaban por honorarios con la Orquesta Sinfónica de Oaxaca. De este modo quedan solamente 29 atrilistas y la sinfónica se transforma en camerata. El Cadillac se convierte en Vochito por la merma que sufrió el presupuesto de cultura de la entidad, que dispondrá de 155 millones de pesos en 2017, dinero del que 93 por ciento es para pagar nómina, servicios generales y suministros. Como siempre, cuando un gobierno tiene problemas financieros, lo primero que se sacrifica es la cultura. Bienvenido, señor gobernador.

MENOS DINERO PARA LA CULTURA

María Cristina García Cepeda se sacó el premio mayor en la rifa del tigre. El gobierno de Enrique Peña Nieto, como era de esperarse, no ha mostrado interés alguno en las actividades culturales, pese a la enorme importancia que tienen en periodos de crisis. La política ha sido quitarle recursos, lo que se ilustra con pesos y centavos: el presupuesto aprobado el pasado sexenio para 2013 fue de 16 mil 781 millones de pesos, suma que al año siguiente se redujo a 14 mil 703 millones y para 2017 a 12 mil 428 millones de pesos. El principal problema para García Cepeda será el financiero, pero no será el único. Hasta ahora no ha podido dar a conocer el nombramiento de subsecretarios, del director de Bellas Artes ni del oficial mayor de la Secult. La razón es fácil de adivinar: arriba se han tardado en palomear las candidaturas.

QUITAN PRESUPUESTO AL AGN

El Archivo General de la Nación informó en un boletín que a partir de hoy la consulta de los fondos documentales se hará mediante cita, para lo cual los interesados deberán enviar al AGN la respectiva solicitud con una lista de los expedientes o documentos que requieren consultar. Quienes no tengan cita podrán ocurrir a Lecumberri de 9:30 a 13 horas cuando el servicio cierre a las 15 horas, o de 9:30 a 15 horas cuando la jornada finalice a las 17 horas. Se aclara que el tiempo de espera para recibir los materiales solicitados es de 30 a 45 minutos. Al final del boletín, se aclara que tan severas restricciones al funcionamiento del AGN se deben a un “imprescindible programa de austeridad” porque se le redujo el presupuesto al Archivo, “en particular en los recursos asignados para contratación de personal”.

DESPIDOS EN LA ESCUELA SOGEM

Una nota de la reportera Verónica Díaz en Milenio (9/I/2017) informa que nueve maestros de la Escuela de Escritores de la Sogem fueron despedidos por decisión de Jesús Calzada, guionista de Televisa y flamante presidente de la Sociedad General de Escritores de México. El pretexto es que se acabó el contrato con los profesores afectados, lo que no tiene valor legal, pues se trata de trabajadores que venían desempeñando la misma función desde hace varios años (26 años el de mayor antigüedad) y por supuesto tienen derechos laborales. Alejandro Toledo, uno de los despedidos, declaró que “se armó desde afuera un plan de estudios y llegan a imponerlo con ánimo de piratas… Sin respeto a la ley, siquiera, pues al parecer no hay la intención de liquidar formalmente a los maestros. Es un vulgar ‘quítate tú para ponerme yo’”.

BREVIARIO…

Mañana martes, a las 19 horas, en el edificio de la Lotería Nacional, se rendirá homenaje a René Avilés Fabila. Hablarán Cristina Pacheco y Óscar de la Borbolla y se realizará el sorteo respectivo que en esta ocasión está dedicado al escritor fallecido el año pasado, cuya imagen aparece en los cachitos, atrás de los cuales viene un minicuento del mismo René. @@@ El escritor Eusebio Rubalcaba se halla internado en el Hospital General No. 2 del IMSS, donde fue operado de un hematoma cerebral. Le deseamos un pronto restablecimiento. @@@ El diario Basta! solicita reporteros que residan en la Ciudad de México y estén dispuestos a trabajar temas de investigación política. Los interesados pueden escribir al correo cave163@yahoo.com