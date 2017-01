Frentes Políticos

30 de Enero de 2017

I. Los nuestros. Enrique Peña Nieto, presidente de México, a petición de Pablo Escudero, presidente del Senado, y José Antonio Meade, secretario de Hacienda, autorizó mil millones de pesos para los consulados mexicanos en Estados Unidos, para la defensa jurídica de nuestros connacionales ante una eventual deportación en masa. Ante los planes de Donald Trump se muestra una gran sensibilidad en plena crisis diplomática. El dinero saldría de los ahorros del Senado y de lo que no se gastó en el que sería el nuevo edificio del Instituto Nacional Electoral. Nuestros paisanos son nuestra sangre y su destino está en riesgo. Abandonarlos sería la peor decisión. Las medidas por parte del gobierno de la República, por ahora, son las adecuadas y también necesarias. Hay que estar alerta por lo que ocurra.

II. No se claven. Los diputados están preocupados por las medidas tomadas en Estados Unidos, por lo que se declararon listos para iniciar esta misma semana con el análisis de cualquier iniciativa que le haga frente a la era Trump en materia de seguridad, migración, economía y comercio. Javier Bolaños, presidente de la Cámara de Diputados, resaltó que el Presidente de Estados Unidos ha provocado tensión en los vínculos bilaterales y rechazo generalizado, por lo que ya preparan una amplia agenda para mitigar el efecto Trump. No se olviden de que hay, al menos, una decena de pendientes internos que no deben dejar a un lado. Que no lo pierdan de vista.

III. Dulzuras. A principios de enero, el gobierno panista de León subió de nueve a 11 pesos el pasaje del transporte público. Un abuso, sobre todo si se toma en cuenta lo que gastan para satisfacer los antojos de su personal. En 2016 gastaron 620 mil 809 pesos en botanas, pasteles, dulces, café, chocolates y comida chatarra para satisfacer el antojo de funcionarios de primer nivel. Hace dos semanas el Ayuntamiento de León prohibió la compra de todo este tipo de alimentos como parte de un plan de austeridad, pero omitieron decir que gastaron casi un millón de pesos entre 2015 y parte de 2016. Les faltan asesores y operadores eficientes que sí trabajen y entiendan que la población quiere ver resultados. Más trabajo y menos apetito a costa del erario.

IV. Mucho cuidado. El fenómeno de las candidaturas independientes se disparó en los estados de México, Coahuila, Nayarit y Veracruz, donde, al menos, 250 aspirantes pretenden participar en las elecciones de junio. La cifra contrasta con los 500 aspirantes en las elecciones del año pasado, pero para un total de 12 entidades. En el Estado de México ocho aspirantes se registraron para ir por la gubernatura; en Coahuila, cuatro, en Nayarit más de 100 personas se capacitaron para contender como independientes, lo mismo que en Veracruz. ¿O sea, se quiere replicar el modelo del gobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez Calderón, a la quinta potencia? Agárrense.

V. Incorrectos. Más que bochornoso el desplante de Gladys del Carmen Acuña Montoya, directora de lo Contencioso del Área Jurídica del gobierno de Tamaulipas, se llevó un auto oficial de shopping a Texas. Sin titubeos, el gobernador Francisco García Cabeza de Vaca la sancionó en apego a la disposición legal establecida en el Reglamento para el Uso y Control de Vehículos Oficiales, quedó despedida. Allá no se andan con juegos. Además, Roberto Salinas, exsubsecretario del Medio Ambiente, quedó cesado del cargo al chocar en estado de ebriedad en auto oficial. El servicio público es para beneficiar a la sociedad, no al revés.