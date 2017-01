Frentes Políticos

25 de Enero de 2017

I. El metiche. El expresidente Vicente Fox conminó al gobierno federal a no repetir errores, “ya que con Donald Trump no puede haber diálogo, porque actúa de otra manera”, y subrayó que hacerlo sería una “dolorosa derrota”. Fox criticó la invitación de México a Trump cuando candidato, diciendo que vino a “chamaquear”; pero después, el 9 de noviembre, ya cuando el republicano ganó la elección, calificó de “visionario” a Peña Nieto. En esta serie de bandazos en su discurso, ahora destacó que México no debe aceptar renegociar el TLCAN, calificando a Trump como un dictador y pide no negociar con él. ¿Y entonces la confrontación directa o qué?

II. Fracaso. Luego de que las dirigencias nacionales del PAN y del PRD no lograran consolidar la alianza en el Estado de México y en Coahuila; dejan en claro que, en Nayarit, la alianza sigue firme. Beatriz Mitré, secretaria general del PRD en la entidad, señaló que, pese a la decisión de las dirigencias nacionales, habrá una alianza, incluso que, de ser necesario, PAN y PRD irían en una alianza de facto, como en 2014. “Lo que sucede en el Edomex no cancela la posibilidad que vayamos juntos en Nayarit y Veracruz”, aseguró Alejandra Barrales, líder nacional del PRD. Tras la no alianza con el PRD, la panista Vázquez Mota condiciona competir. Quién lo iba a pensar, la izquierda y la derecha unidos, ¿por el bien común? Sólo en México.

III. La mejor ruta. El canciller Luis Videgaray se reunió con los senadores para hablar de las relaciones internacionales de nuestro país, no sólo con una nación, como lo dijo Emilio Gamboa Patrón. La buena voluntad y disposición del gobierno y el Legislativo para trabajar conjuntamente da margen a que haya un horizonte más amplio en un mundo complejo, pero en el que México no puede estar aislado y que, en la unidad, mantenga la ruta correcta para salir adelante ante los retos que enfrenta. Una relación estrecha entre la cancillería y el Senado ayudará por mucho a enriquecer nuestra presencia en el contexto mundial.

IV. Entusiastas. Listos se declaran los panistas para enfrentar la era Donald Trump. A raíz de las medidas tomadas por el Presidente de Estados Unidos, los diputados del PAN fijaron 25 iniciativas como prioridad legislativa en materia económica. Marko Cortés, coordinador de la bancada, adelantó que plantearán programas para la inversión del sector automotriz, fortalecerán el sector maquilador nacional y buscarán una reforma a la ley de turismo. Van a impulsar una reforma en materia de extinción de dominio, pues quien desvíe recursos públicos, “sea funcionario o delincuente, no sólo debe estar en la cárcel sino regresar el dinero que se robó”. ¿Lo dicen por Guillermo Padrés o de él ya ni se acuerdan?

V. Prioridad. México es un país soberano e independiente y sus diferencias internas las discute y resuelve dentro de sus fronteras, en un marco de libertad y democracia, pero también nuestra nación es un pueblo patriota que, ante la adversidad del exterior, se fortalece en la unidad. Andrés Manuel López Obrador pidió solidaridad y respaldo al presidente Enrique Peña Nieto para su encuentro con Donald Trump, el próximo 31 de enero, en Washington, por las circunstancias que atraviesan en estos momentos las relaciones bilaterales. El tabasqueño lo apoya, porque es el Presidente de México y lleva la representación de nuestro país, para actuar con firmeza y determinación, anteponiendo los intereses de la nación, sin detrimento de las relaciones entre los dos países.