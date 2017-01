Frentes Políticos

21 de Enero de 2017

I. Luz propia. No es su relación con el presidente Enrique Peña Nieto, lo que hace que Luis Videgaray sea un personaje sobresaliente de la vida pública, es su talento, capacidad y conocimiento de los temas nacionales e internacionales. El mismo Miguel Barbosa, senador circunspecto del PRD, sostiene que el secretario de Relaciones Exteriores tiene la suficiente estatura para hacer frente a las negociaciones que tendrá con colaboradores del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, la próxima semana en Washington. El legislador perredista no vacila al decir que el canciller cuenta con muy buenas cartas para que en la relación bilateral México aplique una política de Estado y no personalista, en una nueva etapa preñada de incertidumbre, pero a la que se le tiene que dar la cara.

II. La hora de la verdad. Donald Trump ya es presidente de Estados Unidos. Todo lo que se ha especulado sobre la nueva administración y la relación con México será realidad en unas horas. El priista Manlio Fabio Beltrones no dejó pasar la oportunidad y envió un mensaje al mandatario estadunidense. Le recordó la importancia de las relaciones comerciales y binacionales para el desarrollo de ambos países. En una videograbación, Beltrones afirma que levantar un muro “corresponde a una visión simplista del grave problema migratorio”, además, enfatiza que debe rechazarse la absurda pretensión de que los mexicanos paguemos su construcción. Llegó la hora de expresarse y de sacudirse el miedo.

III. Iniciativa herida. Luego de lo ocurrido en un salón de clases en Monterrey, donde un alumno disparó en contra de su maestra y compañeros, Jorge Luis Preciado, senador panista, se quedó solo con su iniciativa de armar a los ciudadanos. Más senadores panistas se sumaron al rechazo de lo que propone su compañero de bancada, mientras que el senador Jorge Luis Lavalle enfatizó que lo sucedido en Nuevo León demuestra que la tendencia debe ir hacia un desarme. Por lo pronto, Preciado prefirió callar. El legislador no dará entrevistas sobre el tema, informaron en su oficina, hasta que inicie el próximo periodo de sesiones. Lo dicho, se quedó solo.

IV. Y se quejan. De acuerdo con un informe de la Secretaría de Hacienda enviado al Congreso de la Unión en 2016, las 32 entidades del país recibieron participaciones federales por 693 mil 714.2 millones de pesos. Las cifras de la SHCP sugieren que el programa de austeridad implementado por el gobierno federal no alcanzó a los gobiernos estatales, que recibieron más recursos en lugar de recortar el gasto. Para que se dé una idea, el total de las participaciones equivale a casi tres veces el subsidio que tendría que transferir la Federación a los consumidores de gasolinas y diesel. Lo peor no es que las cifras vayan en sentido contrario de los discursos, sino que la fuga de dinero hacia los bolsillos de los funcionarios no para.