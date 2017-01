Frentes Políticos

17 de Enero de 2017

I. No es un juguete. Los mexicanos ya cuentan con la herramienta que ha dado soluciones en otros países a las emergencias de la ciudadanía, el número 911. El gobierno federal aseguró que la implementación del número requirió la suma de esfuerzos de autoridades y sociedad. Estarán en función tres mil operadores y 200 supervisores en todos los centros de emergencia en el país. Gran logro, pero cuidado: al cumplirse tres meses de su operación en Oaxaca, el 911 diariamente recibe unas 15 mil 500 llamadas, de las cuales 89% son falsas, informó Edgar Manuel González Contreras, subsecretario de Información y Desarrollo Institucional de la SSP estatal. Erradicar la cultura de la broma es una prioridad.

II. En problemas. La senadora Ana Guevara acudió a los juzgados del Poder Judicial de la Federación en Nezahualcóyotl, Estado de México, para el desahogo de la audiencia, tras denunciar a Fabián España Moya por la agresión que la legisladora sufrió en diciembre. Sin embargo, familiares del inculpado afirman que fue ella quien agredió primero, alegan legítima defensa. España Moya solicitó esta audiencia para declarar cómo sucedieron los hechos. Horas antes, la senadora dijo que España portaba un arma el día de la agresión y que intentó usarla, pero su esposa se lo impidió. A Guevara la acusan de abuso de poder y de mentir. Caso complicado para las autoridades.

III. Encarrerada. Mal comienza Ivonne Ortega su carrera hacia una postulación para el 2018. En su afán por llegar a Los Pinos, la exgobernadora de Yucatán, priista, presentó a la Cámara de Diputados la solicitud para dejar su curul y dedicarse de lleno a su aspiración presidencial. Pero como primera medida de acercamiento con el electorado, impulsa una iniciativa que promueve la reducción del impuesto a las gasolinas y el diesel. Anunció que recorrerá todo el país para juntar firmas y presentar así una iniciativa ciudadana. Planteó que baje en 2.01 pesos el litro de gasolina Magna, 2.98 pesos la gasolina Premium y 1.36 pesos el diesel a partir de la reducción del gravamen aplicable en el IEPS. A Ortega se le olvida que su partido piensa todo lo contrario. ¿O va sola?

IV. Con la salud no se juega. Miguel Ángel Yunes, gobernador de Veracruz, hizo un impactante anuncio. Aseguró que la Secretaría de Salud del estado, en la administración anterior, suministró agua destilada en lugar de quimioterapia a niños con cáncer. “Era un compuesto inerte, era agua destilada, nos parece un atentado contra la vida de los niños. Se está terminando de analizar y en su momento se presentarán las denuncias”, afirmó el gobernador. Sobre Javier Duarte, exmandatario prófugo, hay varias denuncias por enriquecimiento ilícito, peculado e incumplimiento del deber legal. Yunes señaló que las muestras se llevaron a un laboratorio, el cual confirmó que no era medicamento lo que estaban suministrando a los pacientes. ¿Quiénes se prestaron a esta atrocidad?

V. El valiente. Jaime Rodríguez, gobernador de Nuevo León, ofreció un mensaje en redes sociales encarando a Donald Trump, Presidente electo de Estados Unidos. Los gringos deben depender de nosotros y no nosotros de los gringos, “¡carajo!”, comenzó. “Ya es tiempo de que alguien le diga a Trump que no nos asusta”, siguió en tono retador. Que primero se ocupe de lo que pasa dentro de su territorio. Hasta ahora, no ha podido cumplir con lo que prometió al inicio de su gestión y durante su campaña. Y de bocón nadie lo baja. A este nivel no se va a ninguna parte. El Bronco debe ponerse a trabajar.