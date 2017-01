Frentes Políticos

16 de Enero de 2017

I. Hora de la verdad. Es el momento idóneo para lucir todo el potencial político y la eficacia de Arely Gómez, secretaria de la Función Pública. Mal haría en no hacerlo. Gómez afirmó que es una prioridad prevenir y combatir la corrupción, sobre todo en las compras gubernamentales. Ahí tiene puesta la mirada, en garantizar el puntual cumplimiento del marco normativo en los procesos de adquisición y licitación. Está segura de que con ella en la secretaría habrá cero tolerancia a los actos ilícitos. Lo que plantea es importante y no podemos perderlo de vista, esperemos que no sólo se quede en el discurso y buenas intenciones. La tarea no es nada sencilla, pero es momento de entrarle al combate frontal contra la corrupción. Es ahora o nunca.

II. Vuelta a la confianza. Elementos de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) dieron seguimiento al secuestro de una ama de casa, por quien exigían 500 mil pesos a cambio de su liberación. Autoridades federales y estatales la rescataron en el municipio de Coatzacoalcos, Veracruz. La operación fue coordinada por la AIC, en colaboración con la Coordinación Nacional Antisecuestro y la Unidad Especializada en Combate al Secuestro estatal. Se capturó a cuatro personas, además se aseguraron equipos telefónicos, un arma de fuego corta, dos vehículos y el dinero del rescate. Miguel Ángel Yunes Linares, gobernador de la entidad, poco a poco está regresando la paz al estado. A seguir trabajando.

III. Piso parejo. Las relaciones históricas entre México y Estados Unidos jamás se han fincado en ocurrencias. Los vínculos de los dos países están enraizados en situaciones comunes que durante muchos años han compartido y que no pueden desbaratarse por pensamientos cerrados y obtusos. El senador Emilio Gamboa dijo que el Grupo Parlamentario del PRI en el Senado hará de la diplomacia la herramienta para hacer valer un bilateralismo atado a intereses con reglas claras y en igualdad de circunstancias, privilegiando el diálogo y el logro de acuerdos. El próximo viernes, 20 de enero, asume la presidencia de Estados Unidos Donald Trump comenzando una nueva y compleja relación con el gobierno estadunidense, pero como dice el propio legislador yucateco, que los lazos comunes entre ambos países trascienden personajes y administraciones.

IV. Ya veremos. El cambio es posible. Pablo Escudero, presidente del Senado, informó el acuerdo de austeridad que asumirá. Serán 30 acciones, como el freno al crecimiento del parque vehicular y las plazas de estructura y de honorarios, así como también la reducción de, al menos, 10 por ciento de los gastos de comisiones, representaciones, misiones legislativas, reuniones interparlamentarias y viajes de trabajo nacionales e internacionales. Excélsior dio a conocer, entre muchos otros excesos, que la Cámara de Senadores gastó el año pasado 6.2 millones de pesos en vales de gasolina. Es momento de ahorrar.

V. Incumplido. Aristóteles Sandoval, gobernador de Jalisco, exhortó a la clase política a “eliminar privilegios” y hacer una apuesta en beneficio de la ciudad y del país, ante la crisis que vive la nación. “En Jalisco eliminamos el fuero, todo tipo de pago en viáticos, restaurantes, celulares, viajes, quitamos camionetas de lujo”, presumió. Poco habla de lo que afecta a la ciudadanía, pues manifestantes le exigen al gobernador que reduzca el costo de los impuestos y que pare la violencia en el estado. Su fiscalía le está quedando a deber a la población. Y a estas alturas los buenos propósitos son insuficientes.