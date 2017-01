Frentes Políticos

13 de Enero de 2017

I. Adiós a una era. Con acciones sencillas, pero de gran peso ideológico, Javier Corral, el gobernador de Chihuahua, se está ganando un buen lugar en la historia de México. Ordenó que no se colocara su fotografía en las oficinas estatales y, en vez de ello, colgar el Código de Ética del Gobierno del Estado. Busca erradicar el culto oficial a la personalidad. Y no sólo eso: a partir de este año, ese código para burócratas estará en todas las oficinas públicas, en el sitio que anteriormente ocupó la fotografía del gobernante en turno. Tan sólo en Chihuahua se recuperaron casi 500 marcos con sus respectivos vidrios, que lucirán el Código de Ética y no la cara del todopoderoso mandatario estatal en turno. Decisión bienvenida.

II. Confianza. José Antonio Meade, secretario de Hacienda, afirmó que “garantizar el ejercicio de los derechos no sólo se hace en los escritorios. Saldremos de nuestras oficinas para darlos a conocer a la gente”, dijo. Afirmó que en 2016 la economía mexicana creció 2.2% y, si bien no es lo deseado, en el contexto en el que se obtuvo resulta favorable. La volatilidad mundial y los temores de que el nuevo gobierno de Estados Unidos pueda tomar medidas adversas para nuestro país llevaron al peso a mínimos históricos, para acumular una depreciación frente al dólar de casi 5% en lo que va del año. En 2016 la moneda mexicana se debilitó 20%. Meade se reunió en privado con senadores del PRI para explicarles el aumento al precio de las gasolinas. Pidió tranquilidad y confianza en el futuro. ¡Venga! Sin miedo al destino.

III. Soplones. Javier Bolaños, presidente de la Cámara de Diputados, aseguró que quien vote en contra de la reducción del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios para gasolinas tendrá nombre y apellido y deberá asumir su decisión ante sus representados. Diputados del PRD lanzaron una página en internet para exhibir a quienes estén a favor del gasolinazo. Los ciudadanos podrán consultar los votos de sus representantes por entidad federativa, aseguraron los perredistas Carlos Hernández, Tania Arguijo y Teresa García. Hasta el cierre de esta edición, sólo nueve diputados votaron a favor; ninguno en contra. Los diputados del PAN, por su parte, piden que se analice su propuesta de reducir el IEPS en 50%, aunque ya se les reiteró que es inviable. Y lo que faltaba: la Profeco multó a 30 gasolinerías por vender litros incompletos. El tema va para largo.

IV. Cumplidores. El sector que nunca le queda mal a México es el de la Salud. Y ahora hay buenas noticias. El IMSS, cuyo titular es Mikel Ariola, cerró 2016 con un balance operativo positivo, en el que por primera vez en un ejercicio fiscal no utilizó sus reservas, como lo hacía desde 2008. En el informe anual se celebró que por primera vez en la historia se crearon más de un millón de empleos durante los primeros once meses del año, lo que generó ingresos adicionales por recaudación de más de ocho mil 500 millones de pesos. Por si fuera poco, anunció que el IMSS agregará 44 medicamentos genéricos relacionados con 42% de las principales causas de mortalidad en México. ¡Salud!

V. ¿Listos? Una vez que Donald Trump, presidente electo de Estados Unidos, ofreció su primera conferencia de prensa, Luis Ernesto Derbez, exsecretario de Relaciones Exteriores, dijo que quedó claro que el republicano es una persona “narcisista, un bully, un individuo que cree que la manera de hacer negociaciones, de llevar a cabo decisiones, es insultando e imponiéndose con base en gritos”. Vicente Fox, expresidente de México, por su parte, aseveró que “no hay que temerle a Trump, pues es un ‘buleador y un farol’…”. Pero Vanessa Rubio, subsecretaria de Hacienda, mostró mesura; pidió esperar a que el empresario tome posesión y a que su gabinete entre en funciones, antes de generar más incertidumbre. Serenos, morenos.