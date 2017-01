Frentes Políticos

12 de Enero de 2017

I. Sin tiempo que perder. El Congreso por fin tiene las propuestas de los tres partidos más importantes para determinar qué hacer con el Ejército mexicano. Miguel Barbosa, coordinador del PRD en el Senado, presentó una iniciativa para expedir la Ley de Seguridad Interior, con lo que podrán presentar propuestas para regular la labor de las Fuerzas Armadas en el combate al crimen organizado. Barbosa planteó ante la Comisión Permanente que el Ejército y la Marina vuelvan a sus cuarteles en un plazo de seis meses, contados a partir de que se expida la ley. Para que el ejército regrese a los cuarteles no se necesitan cifras, sólo aceptar que su función no es la de seguridad ciudadana. Y ya. ¿Quién no lo entiende así?

II. Espectáculo. Demasiada alharaca se ha generado alrededor del aumento al costo de las gasolinas. Mañana, funcionarios federales comparecerán ante el Congreso para explicar, una vez más, qué generó la modificación. Estarán los titulares de Hacienda, Energía, Pemex, Comisión Reguladora de Energía, Comisión Federal de Competencia Económica y Comisión Federal del Consumidor. Jorge Carlos Ramírez Marín, vicecoordinador del PRI en San Lázaro, afirmó que “el objetivo es escuchar una explicación más amplia, sobre todo de las implicaciones que a futuro podría tener la medida”, pero dejó en claro que “la comparecencia no tiene como objetivo revertir las medidas que se han tomado”, así es que no se hagan ilusiones. O, como dijo la diputada plurinominal Carmen Salinas, “El que tenga coche, que lo mantenga”.

III. Encargo. José Ángel Gurría, secretario general de la OCDE, puso el tema en la palestra. Es necesario combatir con mucho más éxito a la corrupción en México. Enfatizó que combatirla más allá de las sanciones graves tiene que prevenirse, como si fuera un tema de salud pública. Al presentar el estudio de la OCDE sobre Integridad en México, el funcionario expresó que las reformas en materia anticorrupción corren el riesgo de perder credibilidad si se permite que funcionarios y empresas corruptas se beneficien con la impunidad. Arely Gómez, la titular de la Función Pública, firmó de recibido: “Me complace que organismos internacionales como la OCDE se sumen como aliados estratégicos para cerrar espacios a la corrupción. Seguiremos las recomendaciones”. Que no se quede en buenos deseos. La corrupción horada la piel de México.

IV. El estadista. Vaya personaje que está resultando Cuauhtémoc Blanco, exfutbolista y ahora edil de Cuernavaca, Morelos. Lleva varios meses peleando su permanencia en la presidencia municipal, pero poco hace para abatir la violencia en su territorio. Ahora aseguró que, mientras no opere la policía municipal bajo sus órdenes, no podrá mejorar la seguridad de la ciudad, por lo que mejor recomendó a los ciudadanos, ante el riesgo, vigilar sus casas y no salir de ellas. La mala: jurídicamente, el Cuau sigue de alcalde; la Corte congeló su juicio político. ¿Y con esa desfachatez se hace el desentendido? Si no resuelve, ¿para qué lo quieren de edil?

V. Genio y figura. El presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, confirmó su política discursiva de campaña, que se caracterizó por un actitud de encono hacia México, aunque en una parte de su intervención dijo que ama a nuestro país y a los mexicanos que trabajan en el suyo. Anunció que desde el primer día de su gestión comenzará la construcción del muro fronterizo. El líder de los priistas en la Cámara de Diputados, César Camacho, dijo que, de ser así, será bajo su responsabilidad y en su territorio. En lo que México mantendrá las luces encendidas es en lo referente a la defensa y promoción de los derechos de nuestros connacionales que, como lo dijo el propio Trump, son gente honesta y trabajadora.