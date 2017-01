Frentes Políticos

11 de Enero de 2017

I. La solución. Enrique Ochoa Reza, dirigente nacional del PRI, destacó que el incremento en los precios de los combustibles es a consecuencia del aumento en los precios internacionales del petróleo y la gasolina, así como el alza en el valor del dólar. Dijo que, ante esta realidad difícil, los mexicanos debemos enfrentar estos retos cuidando la estabilidad económica, el empleo y los precios de los bienes de la canasta básica. “Y, por supuesto, cuidar que el gobierno no se endeude más, que mantenga las finanzas públicas estables, se apriete el cinturón; que ejerza los recursos con transparencia y castigue la corrupción y la impunidad”. Aseguró que el Acuerdo Económico cuidará los bolsillos de los mexicanos. La pregunta es quién cuidará los bolsillos de los funcionarios mexicanos.

II. Postura. Ante los señalamientos sobre su participación en cuatro estaciones de servicio, Pedro Joaquín Coldwell, secretario de Energía, dejó en claro que, “en el caso de la participación accionaria que poseo en cuatro estaciones de servicio y una planta de distribución municipal de combustible en la isla de Cozumel, éstas provienen de un legado familiar y no están relacionadas con mi desempeño público. Mi padre, Nassim Joaquín Ibarra, distribuyó combustibles desde los años sesenta y me donó algunas acciones en vida y heredó otras al fallecer. He actuado con absoluta transparencia... Y durante mi desempeño como secretario de Energía nunca he favorecido a empresa alguna y mucho menos personales o familiares. He sido riguroso en cumplir mis obligaciones de transparencia”. Pregunta, ¿y sus gasolinerías sí dan litros de a litro?

III. Los responsables. El Estado mexicano requiere una ley de seguridad interior que rompa “el incentivo perverso” de los estados y municipios en depender de las Fuerzas Armadas para realizar tareas de seguridad pública, coincidieron legisladores y el consejero jurídico del Ejecutivo federal, Humberto Castillejos Cervantes. Dicha ley permitiría el regreso de las Fuerzas Armadas a los cuarteles. César Camacho Quiroz, diputado priista, apuntó que “es una obligación política y ética darles certeza jurídica” a la actuación de las Fuerzas Armadas. El Congreso discute una ley para darles más facultades de seguridad interna. La interrogante es si el Ejército regresa a donde debe estar o se le da un marco legal para su actuación en las calles. Como que algo no checa, ¿no?

IV. Sin fecha. No se ve claro para cuándo será extraditado a Estados Unidos Joaquín El Chapo Guzmán, líder del Cártel del Pacífico. La PGR espera la resolución de una serie de amparos presentados por sus abogados. A un año de su recaptura, el gobierno mexicano no ha logrado avanzar en los juicios en su contra, ha evadido la extradición hasta ahora. En México enfrenta juicios por delincuencia organizada y contra la salud, por venta y distribución de cocaína; así como por posesión de armas y cartuchos de uso exclusivo del Ejército. En Estados Unidos tiene juicios abiertos en Nueva York, Chicago, Texas, Miami y San Diego, por homicidio, conspiración para asesinar a funcionarios, lavado de dinero y tráfico de drogas. Con ese historial… ¿y no pueden con él?

V. La mano que mece la cuna. ¿Quién, de la clase política del Estado de México, está filtrando información para descartar a dos de los posibles candidatos a la sucesión en la entidad? Lo anterior, porque insistentemente “alguien interesado” está filtrando como descartados para la sucesión a Alfredo del Mazo Maza y a Ernesto Nemer Álvarez. Se asegura que ambos tienen las mismas posibilidades de nominación que los demás de la docena que se mencionan, es más, se afirma que tanto Del Mazo como Nemer son los caballos negros... ¿Será así?