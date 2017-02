Firmeza ante Trump: EPN; seré invariable en mi posición, afirmó

CIUDAD DE MÉXICO.

México mantendrá su firmeza en cualquier tratado o negociación, principalmente con Estados Unidos, aseguró el presidente Enrique Peña Nieto.

Ante integrantes del Consejo Nacional Agropecuario, expresó que estará invariablemente actuando en la defensa de la soberanía de México y de los intereses de los mexicanos.

El mandatario recordó a los asistentes que en nuestro país, al igual que en EU, hay un periodo de 90 días de consultas para después renegociar el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN).

Peña destacó que México seguirá con la promoción del libre comercio y que prueba de ello es que ya se está entrando de manera más fuerte en Rusia y también ocurrirá con los Emiratos Árabes.

Peña Nieto ofrece ser firme ante EU

Asegura que el país seguirá impulsando una economía abierta, diversificando su comercio.

“Es para el Presidente de la República, es para mí un privilegio, no sólo porque me lo mandate la Constitución sino en absoluta convicción defender invariablemente la soberanía de nuestro país, la dignidad de los mexicanos y los intereses de todo México, en ello me mantendré incólume, me mantendré invariable en mi posición”, enfatizó.