SSA denunció al gobierno de Javier Duarte por desvío de recursos: Narro

CIUDAD DE MÉXICO

El secretario de Salud, José Narro, dio a conocer que la dependencia a su cargo presentó al menos 10 denuncias penales en contra del gobierno de Veracruz, durante la administración de Javier Duarte, por el desvío de recursos públicos correspondientes al rubro de salud.

Las denuncias fueron presentadas ante la Procuraduría General de la República y están documentadas, afirmó Narro, quien advirtió que cualquier desvío de recursos públicos de la Federación que se detecten a nivel local será señalado y denunciado.

No es posible, no es aceptable, no es ético y no es correcto, ni adecuado para la población que tengamos desvíos cuando tenemos necesidades. No es justificable que se utilicen en otras áreas”, exclamó.