Los narcos no son México, positivo que EU modifique discurso sobre el muro: Videgaray

CIUDAD DE MÉXICO.

Luego de que se diera a conocer que la Casa Blanca analiza la forma de hacer que narcotraficantes costeen el muro en la frontera con México, el canciller mexicano Luis Videgaray consideró que, estas se ven como muestras de que hay una modificación en su discurso en torno a los planes de Donald Trump.

En entrevista televisiva, el secretario de Relaciones Exteriores reiteró que la postura de México seguirá firme en torno a no pagar el muro que Trump desea construir en la frontera, por lo que, si ahora se habla de que el gobierno estadunidense pretende que sean los narcotraficantes quienes lo hagan, esta sería ‘una señal bienvenida’, ya que ‘los narcos no son México’.

Es una parte indudablemente positiva, que estén hablando desde que alguien lo pague, ya que los narcos no son México, es una señal que por lo menos debe ser bienvenida, porque estamos viendo cómo se modifica el discurso”, afirmó.

Sin embargo, dijo que habrá que conocer el trasfondo de la declaración ofrecida por la Casa Blanca el día domingo en torno a las opciones analizadas para el financiamiento del muro con el que la presente administración pretende frenar la inmigración y mejorar las condiciones de seguridad en el territorio estadunidense.

No conozco nada más de lo que conocen ustedes, es una declaración en la que no se da ningún detalle, pero a reserva de conocer los detalles, no es mala señal que la Casa Blanca esté empezando a modificar el discurso”, añadió el canciller.