Sedena pide a estados asumir su seguridad; legislación en seguridad interior

CIUDAD DE MÉXICO.

El secretario de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos Zepeda, instó a los tres órdenes de gobierno a legislar en una Ley en Seguridad Nacional que determine las funciones de las Fuerzas Armadas en el país, ya que “los municipios y estados se aprovechan de los soldados y marinos para atacar problemas de seguridad pública que las corporaciones civiles no son capaces de atender”.

En entrevista con el especialista José Elías Romero Apis para el programa En Nombre de la Ley, en Excélsior Televisión, el titular de la Sedena comentó que hace diez años, el Ejército y la Marina recibieron la orden de apoyar en el combate contra el narcotráfico; sin embargo, una década después, los elementos no sólo combaten al crimen organizado, sino también son empleados contra las extorsiones, secuestros y homicidios.

“Una cosa es la seguridad pública y otra es la seguridad interior. La entendería o trataría de entenderla, como que la seguridad pública es aquella condición del Estado por ver los derechos, el orden, la paz y la tranquilidad de los ciudadanos y sus patrimonios, sus bienes.

Agregó que “ya por ahí alguien lo señaló, que es una situación perversa, que lo más cómodo o sencillo es decir ‘mándenme soldados o marinos para resolver el problema’. Es lo que han hecho los gobiernos estatales y municipales, donde lo más práctico para ellos es pedir soldados, en lugar de atender y generar sus propios cuerpos de policía”.

Cienfuegos aseveró que el personal no está cómodo con las labores que hoy enfrenta, por lo que es necesario que la ley plantee a los estados la reconstrucción de los cuerpos de seguridad.

“Muchos gobiernos no han podido reconstruir sus policías, y eso ha hecho que nosotros estemos aquí, y aprovecho para decir que la Ley de Seguridad Interior puede establecer una ruta, en la cual, las Fuerzas Armadas, podamos irnos a nuestras instalaciones y cuarteles. Hoy no hay cómo. Estamos conscientes que no es posible retirar a las Fuerzas Armadas, ya que la situación no lo permite. No hay quién atienda el problema”.