Destinaron 340 mdp en la Torre Pediátrica de Veracruz y sigue inconclusa

CIUDAD DE MÉXICO.

Una de las 100 obras inconclusas que dejó el gobierno de Javier Duarte de Ochoa fue la Torre de Especialidad Pediátrica de Veracruz, inmueble del sector salud que a siete años de haber sido iniciado a la fecha suma una inversión de 340 millones de pesos y que sólo registra un 60 por ciento de avance.

La obra inició en 2010 y tres años después se suspendieron los trabajos.

El presupuesto inicial para desarrollar el proyecto fue de 244 millones de pesos, inyección de capital con la que se pretendía inaugurar la obra al cabo de un año y medio, sin embargo, a la fecha han pasado 7 años desde que se anunció, y el edificio hoy se encuentra abandonado, mientras que gran parte del mobiliario que jamás ha sido usado, ha sido corroído por el salitre.

En 2010 fue colocada la primera piedra, con lo cual se dio paso a los trabajos para edificar un hospital especializado que contaría con 10 niveles disponibles para la atención, en este espacio se albergarían:

Hasta el final del gobierno de Javier Duarte de Ochoa, la suma de la inversión daba un total de 340 millones de pesos, dinero destinado a un inmueble que continúa inconcluso.

De acuerdo con datos ofrecidos por la administración estatal actual, el avance real de la obra alcanza apenas un 60 por ciento.

César Augusto Morando Turrent, quien fue el constructor que obtuvo la licitación nacional para la obra del Hospital de Alta Especialidad de Pediatría sostuvo que el proyecto lo abandonó en 2013 debido a la falta de pago y que, a la fecha no hay cifras claras en torno a los adeudos y a lo necesario para continuar.

La verdad es que muchos recursos se desviaron es cierto, porque si no hubiera sido muy fácil terminar esta torre en 2013, cuando se tenía el impulso”, sostuvo.

La presente administración estatal encabezada por Miguel Ángel Yunes Linares anunció que para el mes de febrero serán retomados los trabajos para la rehabilitación de hospitales, no obstante, señaló que esta infraestructura hospitalaria podría estar lista para operar en año y medio, es decir, antes de que concluya su administración.

En semanas recientes, el gobernador de Veracruz realizó un recorrido por las instalaciones de la obra, y después de años de permanecer cerrado el lugar fue mostrado a los medios de comunicación.

Señaló que parte de las evaluaciones hechas al inventario, hay mobiliario perdido, con un valor que hasta donde se sabe, asciende a 122 millones de pesos.

La consigna del exgobernador era que después de varios años, podría concluir con la construcción de la Torre de Pediatría, la cual estaba planeada para atender la alta demanda de los pacientes de la región de Veracruz- Boca del Río, así como de municipios cercanos que no cuentan con infraestructura hospitalaria para poder atender las necesidades de salud de sus niños.

Para junio de 2014, el entonces secretario de Salud del Estado de Veracruz, Juan Antonio Nemi Dib aseguraba que, aún sin presupuesto se trabajaba para terminar con la construcción y acondicionamiento del inmueble, sin embargo, de su parte hubo reserva para establecer una fecha de apertura.

Aseguraba que el avance de la obra estaba en un 85 por ciento, que se había concluido con los detalles de construcción en el décimo piso y que faltaba equipar tres de los últimos pisos.

Deberíamos ir a un recorrido para que vean que ya están los 180 y tantos millones de pesos en equipo ahí, están en la bodega porque están en proceso de que los puedan ir instalando, tenemos todo comprado instalado ahí, pero si doy una fecha y no cumplo, me va a crecer más la nariz y no quiero”, comentó en aquel entonces.