Nueva alternativa; curan con sonidos

MONTERREY.

Ingenieros investigadores del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM) desarrollaron una terapia acústica para solucionar el tinnitus, una enfermedad neurológica que se caracteriza por percibir un sonido (no generado por ningún factor externo) todo el tiempo y a diversas intensidades.

Este padecimiento lo sufrió el cantante Luis Miguel, lo que provocó la cancelación de algunas de sus presentaciones.

Luz María Alonso Valerdi, especialista en ingeniería neuroacústica, y David Ibarra, ingeniero en acústica, ambos investigadores del ITESM campus Monterrey, diseñaron la terapia para ayudar a quienes padecen ésta enfermedad, también llamada acúfeno.

Hace más de un año que los investigadores, en colaboración con estudiantes del ITESM y colegas de universidades extranjeras, empezaron el estudio, el cual ya está siendo aplicado a pacientes del Instituto Nacional de Rehabilitación (INR), ubicado en la Ciudad de México.

Ahí, agregó Luz María Alonso, han trabajado con 60 personas desde enero de 2016. Éstas, dijo, son canalizadas a las pruebas de la terapia acústica cuando médicamente ya no tienen solución, es decir, que ya han sido tratadas con fármacos u otros procedimientos sin resultados favorables.

Cuando ellos llegan les informamos que la terapia acústica aún está a prueba, pues no se ha personalizado completamente, por lo que puede o no tener éxito. No obstante, aunque ellos no tuvieran un efecto positivo sus registros y el seguimiento que le demos nos permitirá contestarnos por qué no funcionó”.