Alistan dron antibullying; alertan de lo tarde que se enseña la ciencia

GUADALAJARA.

Tres estudiantes de secundaria y preparatoria de entre 15 y 17 años de edad trabajan arduamente en la fabricación de un dron antibullying. El dispositivo se complementa con un plan de vuelo basado en el mapa de la escuela, los horarios, zonas de riesgo, un botón de pánico y un sistema de monitoreo de imágenes.

Los muchachos optaron por trabajar en el proyecto para erradicar la violencia escolar, porque “creo que les afecta de manera personal, les nubla un poco la mente, hace que se preocupen por cosas de menor importancia (como su físico y su situación económica), en lugar de preocuparse por sus estudios”, explicó Fernando, actualmente cursa el cuarto semestre de Bachillerato en la Escuela Subiré.

El dron estaría recorriendo los alrededores de los planteles educativos para disminuir cualquier riesgo de privación de la libertad, robo de menores o venta de droga.

“Hemos visto que muchos carros que no tienen que estar en el colegio se quedan estacionados afuera y queremos evitar casos de secuestro o que quieran vender algo… Es un proyecto que me apasiona, me gusta muchísimo y me siento bien que esté cambiando”, añadió Emiliano, que cursa el primer año de secundaria.

Los estudiantes tienen claro que los patios, las canchas, los sanitarios suelen ser puntos ciegos para las agresiones entre compañeros en estos niveles educativos.

“Hay ciertos puntos ciegos que algunos llegan a aprovechar; por eso queremos utilizar el dron, ya que una vista aérea puede ayudar muchísimo para detectar este tipo de casos. En algunos lugares no podemos acceder y todavía se puede utilizar el botón de pánico para alertar a los profesores y que se vaya en la dirección que está marcando la señal”, subrayó Carlos, estudiante de cuarto semestre de preparatoria.

para salvar vidas

Julio César Saucedo, rector de la Escuela Subiré, apuntó que en este tipo de proyectos los alumnos aplican “la ciencia, la tecnología, el espacio, las matemáticas. Se trabaja en equipos y se trabaja por medio de un proyecto, que es lo que hoy por hoy requiere la educación” en México.

A los muchachos se les enseña el valor de registrar oficialmente las ideas y las estrategias para convertirlas en negocios rentables. Así los adolescentes pretenden popularizar el dron antibullying, que inició como proyecto escolar, y que hoy, al verlo materializado, les emociona visualizar cómo podría disminuir los riesgos de ataques entre compañeros para salvar vidas.

“Queremos combinar la ciencia y la tecnología con el emprendimiento y las virtudes emprendedoras que ellos están desarrollando; esto los va a convertir en excelentes profesionistas, excelentes personas dispuestas a crear soluciones que puedan cambiar el mundo, cambiar el país”, dijo, Eduardo Rodríguez, coordinador de Proyectos Académicos.

México ocupa los últimos lugares en la lista de 70 países en aprovechamiento en matemáticas, lectura y ciencias, según datos de la OCDE. Además, el país está llegando tarde a la enseñanza de tecnología y emprendimiento.

“Los grandes genios del momento están apareciendo a los 13 o 14 años; si queremos darles ciencias, experimentos, laboratorio en la secundaria y la preparatoria, ya vamos demasiado tarde. Nuestro modelo educativo busca que desde los seis años ya estén en contacto con la ciencia y la tecnología, que tengan un pensamiento de programación para que su pensamiento sea lineal, estructurado, lógico, que aunque mañana no se dediquen a la ciencia, reciban ese desarrollo de pensamiento”, indicó el rector.

“La educación con modelo 4.0 debe responder a lo que la sociedad está pidiendo. La educación tiene que cambiar a un enfoque totalmente hacia la ciencia y la tecnología, que niños de seis años están experimentando en laboratorios con ciencia y tecnología, no a los 17 o 18 años; ya van tarde.

“Se acabó el maestro que vacía los conocimientos y que el alumno se convierte en un receptor como si fuera un banco. Hoy los alumnos nos rebasan en ciencia, tecnología y conocimiento, así es que ya los jóvenes de hoy no requieren que alguien les enseñe, sino que alguien les facilite el ambiente para que ellos sigan aprendiendo y rebasen al profesor. Ése es el verdadero conocimiento constructivo. Se lanza un proyecto, un problema, donde el alumno y el maestro van aprendiendo e investigando, hasta resolverlo y al final se da un aprendizaje”.