No solo Peña, México entero le cierra la puerta a Trump: Mancera

CIUDAD DE MÉXICO.

Miguel Ángel Mancera Espinosa, jefe de Gobierno de la Ciudad de México, indicó que no solo Enrique Peña Nieto, jefe del Ejecutivo Nacional, ‘le cierra la puerta a Donald Trump, sino todo el pueblo mexicano’ se unifica y confronta ‘las faltas de respeto’ que ha infringido para el país y para los connacionales que radican en la Unión Americana.

En entrevista telefónica con Francisco Zea para Grupo Imagen.

La cancelación del mandatario nacional ‘yo la reitero. A Trump le cancela todo el pueblo de México. Lo que pretendía Trump no era una cita, era una imposición para dar instrucciones. Debemos trabajar con dignidad y darle una respuesta puntual a todo lo que ha constituido agravio tras agravio. Parece que maneja una empresa y no política’.

Lo que se veía como una amenaza de campaña —ya que al calor electoral se presta— en realidad (viró) en algo que no es política, no es la forma de conducirse con una nación. Él está materializando sus amenazas y no se tolerará. Yo no creo que su pueblo esté en sintonía con lo que hace, de una u otra forma, en contra de la migración”.