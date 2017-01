Empresarios agrícolas estadunidenses defienden TLCAN ante Trump

CIUDAD DE MÉXICO

La Industria de Alimentos en Norteamérica emitió un documento titulado "U.S. Food and Agriculture Dialogue for Trade", donde solicitan al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, analizar a fondo el tema de la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), ya que ese país depende al 100 por ciento de este acuerdo.

En el documento, firmado por 142 empresas del sector y enviado a la Casa Blanca, quedó de manifiesto que actualmente la productividad de la agricultura estadunidense aumenta más rápido que la demanda interna.

Por ello, las comunidades rurales que trabajan en esta actividad dependen en gran medida de los mercados de exportación para sostener los precios e ingresos.

La industria alimentaria agrícola estadounidense espera trabajar con la nueva administración para preservar y expandir las ganancias que nuestro sector ha logrado en el mercado norteamericano y fortalecer nuestra competitividad en el mundo", expusieron.

En los 20 años transcurridos desde la implementación del TLCAN, apuntaron, la industria alimentaria y agrícola de Estados Unidos es cada vez más eficiente y creativa para apoyar a millones de empleos.

Agregaron que la integración del mercado proporcionada por el TLCAN, aumenta la competitividad ante la rápida evolución de la economía mundial.

Si bien subsisten importantes lagunas en el acceso de las exportaciones de Estados Unidos", el aumento del acceso a los mercados en el marco del TLCAN "ha sido una ganancia inesperada para los agricultores, ganaderos y procesadores de alimentos en Estados Unidos".

Detallaron que las exportaciones de alimentos y agricultura de los Estados Unidos a Canadá y México se cuadruplicaron con el acuerdo comercial, al pasar de ocho mil 900 millones de dólares en 1993, a 38 mil 600 millones de dólares en 2015.

Recordaron que, con algunas excepciones claves del sector que aún requieren atención, el comercio agropecuario intrarregional está ahora libre de restricciones arancelarias y de cuotas, lo que ayuda a los agricultores, ganaderos y procesadores de alimentos de Estados Unidos a expandir sus exportaciones.

Debido a estas mejoras en el acceso a los mercados, los sectores alimentario, agrícola y la región de América del Norte se integraron mucho más "como lo demuestra el aumento del comercio de productos agrícolas y niveles sustanciales de inversión transfronteriza en los sectores agrícola y alimentario.

Sin embargo, establecieron que todavía existen barreras para las exportadoras estadunidenses "y esperamos trabajar con su administración para reducir las barreras comerciales no arancelarias que continúan inhibiendo nuestras exportaciones al mercado norteamericano".

Los empresarios estadounidenses refirieron que en los últimos 25 años, la producción de sus alimentos exportados en todo el mundo aumentó constantemente en términos de valor y volumen, "lo que demuestra que las exportaciones de los momentos y agrícolas son una parte exitosa Estados Unidos".

Expusieron que parte clave de este éxito agrícola "proviene de la colaboración con los otros vecinos más cercanos. Juntos, Canadá, México y Estados Unidos forman una de las regiones económicas más competitivas y exitosas del mundo".

Puntualizaron que el éxito de esta relación comercial es resultado, en gran parte, de la cooperación económica, la integración y la alineación de políticas.

asc