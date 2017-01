No debemos espantarnos por Trump; lo iremos superando: Graue

CIUDAD DE MÉXICO.

El rector de la UNAM, Enrique Graue Wiechers, llamó a no caer en el temor ni en la desesperanza frente a la eventual construcción de un muro entre México y Estados Unidos, o al fin del Tratado de Libre Comercio en América del Norte (TLCAN).

No tenemos que espantarnos. Ya lo iremos superando. Ahora, con el muro, les va a costar más trabajo traficar las armas con las que alimentan a los cárteles de la droga”, aseveró.

El rector de la máxima casa de estudios, entregó la presea Ingeniero Bernardo Quintana Arrioja 2015 y 2016, a jóvenes del bachillerato universitario de excelencia académica, por su valor, liderazgo y compromiso con la nación. La Ceremonia, tuvo lugar en el Auditorio Raoul Fournier Villada, de la Facultad de Medicina, Bernardo Quintana Isacc, presidente del Consejo de Administración de la empresa ICA, expuso que esta distinción que se otorga desde hace 25 años a destacados universitarios, refleja la sana ambición de los estudiantes por superarse a sí mismos y ayudar a su país.

Graue Wiechers recordó que en 1947, Quintana Arrioja, egresado universitario, fundó Ingenieros Civiles Asociados (ICA), empresa que ayudó a desarrollar la infraestructura del país y de América Latina, además de contribuir a la formación de profesionistas con alto nivel académico.

En 1947 la importación de productos estadounidenses estaba prohibida, no teníamos Tratado de Libre Comercio, había dificultad para vender y recibir mercancías, pero crecíamos al seis por ciento anual”, agregó.

Jacqueline García Cordero, alumna del Colegio de Ciencias y Humanidades (CCH) Plantel Azcapotzalco y ganadora de la presea 2016 en patriotismo, agradeció que se motive el talento de los jóvenes y se les ayude a descubrir sus capacidades y dones.

He representado a mi país en el extranjero, y las personas nunca me llaman por mi nombre, me llaman México. Esta es una metáfora impresionante, porque todo lo que hacemos es lo que México hace y es la imagen que damos esa imagen al mundo”, comentó.